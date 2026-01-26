Les tribunes du Camp Nou inondées pendant le match face à Oviedo

Appelez ça « les Chutes du Negreira » si vous voulez. Lors de la victoire 3-0 du FC Barcelone face à Oviedo, de nombreuses fuites d’eau ont transformé le stade en un parc aquatique. En cause, une pluie soutenue tombée sur la capitale catalane, combinée aux installations provisoires liées aux travaux de rénovation du stade. Résultat : de l’eau s’est mise à couler depuis la structure supérieure. En tribune de presse, plusieurs journalistes ont dû se déplacer en urgence pour sauver ordinateurs et matériel.

🏟️ Camp Nou rénové… déjà en galère La tribune de presse du nouveau Camp Nou est dans un état catastrophique à cause de la pluie. Infiltrations, flaques, conditions indignes pour un stade censé être ultra-moderne. 👉 Normal après une rénovation de cette ampleur ou énorme raté ?… pic.twitter.com/qthRFwZl2j — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) January 25, 2026

Travaux en cours et protection minimale

Le Camp Nou est toujours en pleine transformation, avec une toiture temporaire qui ne protège pas encore l’ensemble des tribunes. En cas d’intempéries, certaines zones, dont la tribune de presse, restent exposées. Un nouvel épisode embarrassant pour un stade mythique en chantier, qui rappelle que le Barça joue à nouveau à domicile… mais pas toujours à l’abri.

‼️💧De l’eau s’est infiltrée au Camp Nou alors qu’une tempête s’abattait sur Barcelone pic.twitter.com/9qLlXEFNyT — News Tiki Taka (@TikiNews) January 25, 2026

La presse prend cher cette semaine.

