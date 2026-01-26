S’abonner au mag
  • Liga
  • J21
  • FC Barcelone-Oviedo (3-0)

Les tribunes du Camp Nou inondées pendant le match face à Oviedo

MH
Les tribunes du Camp Nou inondées pendant le match face à Oviedo

Appelez ça « les Chutes du Negreira » si vous voulez. Lors de la victoire 3-0 du FC Barcelone face à Oviedo, de nombreuses fuites d’eau ont transformé le stade en un parc aquatique. En cause, une pluie soutenue tombée sur la capitale catalane, combinée aux installations provisoires liées aux travaux de rénovation du stade. Résultat : de l’eau s’est mise à couler depuis la structure supérieure. En tribune de presse, plusieurs journalistes ont dû se déplacer en urgence pour sauver ordinateurs et matériel.

Travaux en cours et protection minimale

Le Camp Nou est toujours en pleine transformation, avec une toiture temporaire qui ne protège pas encore l’ensemble des tribunes. En cas d’intempéries, certaines zones, dont la tribune de presse, restent exposées. Un nouvel épisode embarrassant pour un stade mythique en chantier, qui rappelle que le Barça joue à nouveau à domicile… mais pas toujours à l’abri.

La presse prend cher cette semaine.

Le Barça fait le spectacle contre Oviedo et reprend les commandes de la Liga

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!