L'OM pond un communiqué pour régler ses comptes avec la presse

Samedi soir, au sortir de la clinquante victoire de son Olympique de Marseille contre Lens (3-1), Roberto De Zerbi faisait le coq, en conférence de presse : « La presse doit se mettre d’accord. Parfois vous dites qu’on joue mal, des fois vous dites qu’on est bon. Peut-être que je devrais prendre le passeport français pour que vous puissiez dire autre chose. […] Certains d’entre vous pensent venir à la Commanderie comme des patrons. Mon seul patron, c’est Frank McCourt. Et même lui n’est pas mon maître. »

Au-delà de ce ressentiment de l’entraîneur italien envers les journalistes, les relations entre la presse et le club dans sa globalité ne sont pas au beau fixe. À tel point que l’OM a publié un communiqué, ce dimanche, en guise de « clarification institutionnelle concernant certaines interprétations récentes relatives à ses relations avec les médias ». En d’autres termes, un coup de pression adressé aux journaleux.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 25, 2026

« Le respect des règles déontologiques »

« L’Olympique de Marseille ne pratique ni boycott ni censure à l’égard des médias, peut-on lire. Les décisions prises relèvent exclusivement de choix stratégiques du club, fondés sur l’analyse des contextes, des traitements observés et du respect de l’institution. L’Olympique de Marseille est en droit d’attendre de l’ensemble des journalistes le respect des règles déontologiques qui encadrent la profession. Le club se réserve le droit d’agir par toutes les voies appropriées face à toute mise en cause infondée portant atteinte à son image ou à celle de ses collaborateurs. »

Et le terrain, sinon ?

Le problème étant que si tu « collabores » (c’est le vocabulaire employé), dès la moindre critique perçue par l’équipe Benatia, tu peux te prendre les foudres. Globalement, les suiveurs de l’OM, quelque soient leur média ou tendance, restent pourtant soudés et courtois entre eux — Mathieu Grégoire (@Serguei) January 25, 2026

De Zerbi charge la presse française