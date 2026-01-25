De Zerbi charge la presse français

La petite balle perdue. Suite à la belle victoire de l’Olympique de Marseille sur le RC Lens (3-1) dans le choc de la 19ᵉ journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi, probablement vexé des réactions de la presse française suite au non-match des siens face à Liverpool en Ligue des champions mercredi (0-3), a tenu à remettre les pendules à l’heure.

"Peut-être que je devrais prendre le passeport français pour que vous puissiez dire autre chose" L'énorme charge de Roberto De Zerbi contre les médias français 😳#OMRCL pic.twitter.com/bFvkY6EFTY — L1+ (@ligue1plus) January 24, 2026

« Le presse doit se mettre d’accord »

Alors qu’un journaliste louait le talent offensif de son effectif, qui a marqué 44 buts en 19 journées, ce qui est une première depuis 50 ans, l’entraîneur phocéen en a profité pour faire passer un message aux médias français : « Meilleure attaque ? La presse doit se mettre d’accord. Parfois vous dites qu’on joue mal, des fois vous dites qu’on est bon. Peut-être que je devrais prendre le passeport français pour que vous puissiez dire autre chose. » Ouin, ouin, ouin.

