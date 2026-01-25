S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J19
  • OM-Lens (3-1)

De Zerbi charge la presse français

TM
De Zerbi charge la presse français

La petite balle perdue. Suite à la belle victoire de l’Olympique de Marseille sur le RC Lens (3-1) dans le choc de la 19ᵉ journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi, probablement vexé des réactions de la presse française suite au non-match des siens face à Liverpool en Ligue des champions mercredi (0-3), a tenu à remettre les pendules à l’heure.

« Le presse doit se mettre d’accord »

Alors qu’un journaliste louait le talent offensif de son effectif, qui a marqué 44 buts en 19 journées, ce qui est une première depuis 50 ans, l’entraîneur phocéen en a profité pour faire passer un message aux médias français : « Meilleure attaque ? La presse doit se mettre d’accord. Parfois vous dites qu’on joue mal, des fois vous dites qu’on est bon. Peut-être que je devrais prendre le passeport français pour que vous puissiez dire autre chose. » Ouin, ouin, ouin.

Thomasson : « Une défaite logique contre un très bel adversaire »

TM

À lire aussi
31
Revivez Marseille-Lens (3-1)
  • Ligue 1
  • J19
  • OM-Lens
Revivez Marseille-Lens (3-1)

Revivez Marseille-Lens (3-1)

Revivez Marseille-Lens (3-1)
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

31
Revivez Marseille-Lens (3-1)
Revivez Marseille-Lens (3-1)

Revivez Marseille-Lens (3-1)

Revivez Marseille-Lens (3-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!