Thomasson : « Une défaite logique contre un très bel adversaire »

Bien moins mauvais perdant que Xhaka. À la suite de la lourde défaite du RC Lens face à l’Olympique de Marseille dans le choc de cette 19e journée de Ligue 1 (3-1), Adrien Thomasson a tenu à féliciter la prestation de ces adversaires du soir, qui ont mis fin à la série de dix succès consécutifs des Sang et Or. « Le début de match est raté de notre part, avec ces deux buts encaissés, ça les a mis en confiance, a rejoué le milieu de terrain. Le plan de jeu était de faire durer le match, ça n’a pas tourné en notre faveur. Après, on a manqué un peu de pragmatisme dans les deux surfaces de réparation. Ce soir, c’est une défaite logique contre un très bel adversaire. »

« Ça ne remet rien en cause »

Thomasson a ensuite tenu à relativiser les conséquences de cette défaite pour les Lensois : « Ça ne remet rien en cause, on était sur une série de 10 victoires d’affilée, elle a pris fin. Maintenant on a qu’une envie : être sur le terrain pour le prochain match. On sait qu’une équipe du PSG ou de l’OM, ce sont les plus grosses écuries du championnat, c’est difficile de rivaliser avec elles, mais c’est ce qu’on a réussi à faire depuis le début de la saison. Ça ne remet pas tout en cause, au contraire ce soir ça a été une bonne leçon et il y a encore beaucoup de matchs qui arrivent », a-t-il conclu. Marseille revient à cinq points de Lens, dauphin du PSG. Touché mais pas coulé.

Les notes de Marseille-Lens