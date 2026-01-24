OM-Lens, le match le plus frisson de la saison

Un leader lensois (avant cette journée) épatant et très solide, l’OM en quête de régularité, un match couperet et la chaleur du Vélodrome : tout est réuni pour un samedi soir de gala pour le foot et la Ligue 1.

À l’orée de cette saison 2025-2026, il n’y avait rien d’incongru à annoncer qu’un Marseille-Lens pouvait avoir une bonne gueule de choc de Ligue 1. Pour l’Europe, tout du moins. D’un choc entre deux équipes du top 3, cela était un peu plus osé. Cela en partie parce que la première partie de saison des Sang et Or a quelque chose d’exceptionnel et qu’ils étaient peu à leur prédire un tel destin fin janvier. Sauf qu’aujourd’hui, c’est bien Lens, leader avant cette journée, qui se déplacera à Marseille, troisième, pour un match pivot dans la course au titre.

Un choc, un vrai

Dans un championnat qui manque de suspense et qui semble promis au Paris Saint-Germain chaque saison, voir les Lensois trôner à la première place après 18 journées a quelque chose de rafraîchissant. Voir les Marseillais relégués à huit points a de son côté quelque chose d’un poil décevant, mais rajoute un peu de sel au choc. Une défaite à la maison et voilà que l’OM se mettrait à regarder dans le rétro et pourrait presque déjà commencer à oublier les deux premières places. Pour Lens, c’est l’occasion de continuer à mettre la pression sur le PSG et d’affirmer ses ambitions, avant l’autre grand moment, espérons-le, de cette deuxième partie de championnat mi-avril avec la réception des Parisiens.

10 – Lens a remporté 10 matches de suite pour la première fois de son histoire. Charbon. PS : sur les 10 « victoires » de 1960 évoquées dans d’autres médias, il y a un match gagné sur le nombre de corners joués, ce qui est considéré comme un nul selon la loi 10.2 du football. pic.twitter.com/jIREWNzKC9 — OptaJean (@OptaJean) January 17, 2026

Sur une impressionnante série de 10 victoires consécutives, dont 8 en championnat, le Racing ira dans les Bouches-du-Rhône en pleine bourre, alors qu’il a décroché 33 points sur 36 possibles lors de ses 12 derniers matchs de Ligue 1. Lens s’avance même fort de quatre victoires lors de ses cinq derniers déplacements au Vélodrome et en ayant renversé Marseille lors du match aller. Pour les Phocéens, la dynamique est plus irrégulière. La probante victoire face à Angers pèse peu face aux coups de bambou reçus lors du Trophée des champions, face à Nantes ou mercredi contre Liverpool.

Sage-De Zerbi, un vrai duel de coachs

Entre deux équipes aux styles opposés, la bataille tactique entre deux coachs parmi les meilleurs tacticiens du championnat, qui posent largement leur patte sur le jeu des leurs, aura une place prépondérante durant 90 minutes. D’un côté, une équipe marseillaise qui aime tenir le ballon et contrôler la rencontre, mais qui a parfois du mal à suivre tous ses préceptes de jeu à la lettre (ou qui les suit trop, justement) ; de l’autre des Lensois qui ne se focalisent pas sur la possession, mais plutôt sur une utilisation pragmatique et efficace de la gonfle, quitte à parfois attendre très longtemps avant de débloquer une rencontre. Il n’échappera d’ailleurs à personne que sur ce point, l’OM n’est pas vraiment adepte des fins de match. Ajoutez à cela que Marseille possède la co-meilleure attaque du championnat (41 pions), avec un match de moins que Paris, et Lens la meilleure défense (13 petits buts encaissés). Vous avez dit la crème de la crème ?

Preuve que ce match a tout du point de bascule, Pierre Sage s’est déplacé à Marseille dans la semaine pour étudier son adversaire au plus près. S’il a tenu à remercier les Olympiens, « très classes » dans leur accueil et qui ne lui ont pas fait ressentir « le sens de la rivalité du match comme on nous la présente », il a surtout souligné avoir assisté à « un match de bon niveau qui était très intéressant sur le plan tactique ». Voilà pour le terrain. Car en tribunes, après avoir choqué l’Europe avec ses tifos, Marseille comptera aussi sur un Vélodrome en feu pour jouer son rôle de 12e homme comme il sait le faire dans les grands rendez-vous. Pierre Sage a d’ailleurs relevé l’ambiance particulière qui y règne. La poudrière ne demande qu’à s’embraser.

Cette rencontre sera aussi l’occasion d’observer quelques matchs dans le match. Florian Thauvin et Facundo Medina retrouveront chacun un de leurs anciens clubs, quand le Nordiste Benjamin Pavard aura des choses à prouver, vis-à-vis de son niveau de jeu global, mais aussi de ses impairs du match aller. Si vous voulez une petite dose d’excitation supplémentaire, ce pourrait aussi être les premiers pas sous le maillot olympien des deux intrigantes recrues marseillaises, Ethan Nwaneri et Quinten Timber. En clair, dans une Ligue 1 en besoin perpétuel de curiosité, d’indécision et de spectacle, on devrait trouver quelques ingrédients sympathiques sur la pelouse du Vél’.

Wesley Saïd tout content de retrouver Facundo Medina