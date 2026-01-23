Une recrue officialisée par l'OM

C’est dans la boîte. Comme annoncé depuis quelques jours, le milieu de terrain néerlandais Quinten Timber a officiellement signé à l’Olympique de Marseille ce vendredi. L’ancien joueur de Feyenoord a signé un contrat de quatre ans et demi à l’OM, comme l’avait déjà révélé Medhi Benatia avant le match des Phocéens contre Liverpool ce mercredi.

𝙳𝙸𝙼𝙼𝙴𝙽𝚂𝙸𝚂 𝙾𝙽𝙴 - 𝐎𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐚 𝐧𝐞𝐰 𝐁𝐥𝐮𝐞 🔥 WelkOM 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧 𝐓𝐢𝐦𝐛𝐞𝐫 🇳🇱💙 pic.twitter.com/4kZnSOLU3O — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 23, 2026

En froid avec Robin Van Persie à Feyenoord

À 24 ans, le frère jumeau du défenseur d’Arsenal Jurriën Timber affiche lui aussi un beau CV. Évoluant à Feyenoord depuis 2022, habitué des campagnes européennes, l’international néerlandais (8 sélections) hérite du brassard de capitaine la saison dernière. Toutefois, après une longue absence suite à une blessure au genou en février 2025, Timber est plus en difficulté cette saison : en froid avec son entraîneur Robin Van Persie, qui lui a retiré le brassard et critiqué son manque d’investissement, le joueur souhaitait changer d’air.

Pas de quoi faire douter Pablo Longoria. « Quinten Timber incarne le milieu moderne par excellence. Capable d’évoluer en relayeur ou en milieu plus offensif, il se distingue par son volume de jeu, sa capacité à se projeter vers l’avant et son impact physique […] Désormais reconnu pour ses qualités propres, il s’inscrit comme l’un des meilleurs milieux bataves », se félicite le club olympien dans un communiqué.

Et s’il marche sur la Ligue 1, on l’appellera Timberland ?

