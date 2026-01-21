S’abonner au mag
Benatia annonce deux recrues avant OM-Liverpool

Cette nouvelle mode des annonces de transfert en avant-match, il faudra en parler. Et Medhi Benatia ne s’est pas gêné pour utiliser la trend du moment. Ce mercredi, avant le match contre Liverpool, le directeur sportif de l’OM a annoncé au micro de Canal+ les arrivées de Quinten Timber, dans le cadre d’un transfert en provenance du Feyenoord, et d’Ethan Nwaneri, en prêt depuis Arsenal.

« Timber a signé pour quatre ans et demi. C’est un joueur d’un très bon niveau, déjà confirmé même s’il est encore relativement jeune (24 ans) », a déclaré Benatia au propos de la nouvelle recrue dont l’indemnité n’est pas encore connue.

À propos de Nwaneri, Benatia évoque « une opportunité de prêt. Ce sont des joueurs qu’on a eu l’opportunité de faire venir grâce à notre entraîneur. C’était le seul poste où on n’avait pas doublé, on n’avait personne derrière Mason (Greenwood). »

Reste à savoir s’ils seront disponibles pour la réception de Lens ce samedi.

