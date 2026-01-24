- Ligue 1
- J19
- OM-Lens (3-1)
Les notes de Marseille-Lens
À l’image de la recrue Ethan Nwaneri, les Marseillais ont haussé le ton pour taper le leader lensois. Pour son retour au Vélodrome, Florian Thauvin n’a pas pesé, au contraire de la pépite Mamadou Sangaré.
Olympique de Marseille
Amine Gouiri
Le but moche le plus beau de l’histoire des buts moches.
GOUIRI ENFLAMME LE VELODROME !!!
Quel début de match de folie des Marseillais qui n’ont pas dit leur dernier mot dans cette @Ligue1 🌋#OMRCL pic.twitter.com/DbtycxuUhz
— L1+ (@ligue1plus) January 24, 2026
Ethan Nwaneri
La même palette que Mason Greenwood. Sans le casier judiciaire.
𝗔 𝘀𝘁𝗮𝗿 𝗶𝘀 𝗯𝗼𝗿𝗻 🌟
Ethan Nwaneri nous fait une ‘Greenwood’ pour son premier match…
BIENVENUE EN @Ligue1 🏴💥#OMRCL pic.twitter.com/dEWjgTumD2
— L1+ (@ligue1plus) January 24, 2026
Timothy Weah
C’est pour se faire recruter par Lens qu’il sort un tel match en piston ?
Igor Paixão
Un match généreux à souhait. Il a même pensé à envoyer un ballon en Virage Nord pour ne pas laisser la tribune vide.
Facundo Medina
La recette pour ne pas être perturbé contre son ancien club ? Vu son attitude avec ses ex-coéquipiers, ce fou a juste oublié qu’il avait joué à Lens.
Quinten Timber
Pour dire bonjour à la Ligue 1, il ne claque pas une bise, mais plutôt un crampon dans le tibia.
Gerónimo Rulli
Quand il sort, c’est toujours avec la jambe levée. On ne lui a pas interdit de faire ses besoins sur la pelouse ?
RC Lens
Mamadou Sangare
Le Vélodrome a enfin pu découvrir le joueur qui manquait au milieu de terrain de l’OM. Dommage, il jouait dans le camp d’en face.
Malang Sarr
Il s’est fait mélanger sur à peu près tous les buts olympiens : ce n’est pas à la petite cuillère qu’il va falloir le ramasser, mais à la touillette.
Odsonne Édouard
Plus dangereux airsoft en main que balle au pied.
Matthieu Udol
Centre de Matthieu Udol… Tête de Leonardo Balerdi.
Florian Thauvin
Un match de destructeur plus que de créateur. C’est ça, la maturité ?
Wesley Saïd
Il n’était pas venu jouer au foot, mais se mettre sur la gueule avec Balerdi. Et il repart dans le Pas-de-Calais avec le point du nul.
Par Jérémie Baron