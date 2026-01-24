S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J19
  • OM-Lens (3-1)

Les notes de Marseille-Lens

Par Jérémie Baron

À l’image de la recrue Ethan Nwaneri, les Marseillais ont haussé le ton pour taper le leader lensois. Pour son retour au Vélodrome, Florian Thauvin n’a pas pesé, au contraire de la pépite Mamadou Sangaré.

Olympique de Marseille

amine-gouiri-2000-02-16

Amine Gouiri

Le but moche le plus beau de l’histoire des buts moches.

Note de la rédaction 7/10
images-6

Ethan Nwaneri

La même palette que Mason Greenwood. Sans le casier judiciaire.

Note de la rédaction 7/10
timothy-weah

Timothy Weah

C’est pour se faire recruter par Lens qu’il sort un tel match en piston ?

Note de la rédaction 6.5/10
igor-paixao

Igor Paixão

Un match généreux à souhait. Il a même pensé à envoyer un ballon en Virage Nord pour ne pas laisser la tribune vide.

Note de la rédaction 6.5/10
facundo-medina

Facundo Medina

La recette pour ne pas être perturbé contre son ancien club ? Vu son attitude avec ses ex-coéquipiers, ce fou a juste oublié qu’il avait joué à Lens.

Note de la rédaction 6.5/10
quinten-timber

Quinten Timber

Pour dire bonjour à la Ligue 1, il ne claque pas une bise, mais plutôt un crampon dans le tibia.

Note de la rédaction 5.5/10
geronimo-rulli

Gerónimo Rulli

Quand il sort, c’est toujours avec la jambe levée. On ne lui a pas interdit de faire ses besoins sur la pelouse ?

Note de la rédaction 5/10
RC Lens

te%CC%81le%CC%81chargement-11

Mamadou Sangare

Le Vélodrome a enfin pu découvrir le joueur qui manquait au milieu de terrain de l’OM. Dommage, il jouait dans le camp d’en face.

Note de la rédaction 6.5/10
malang-sarr

Malang Sarr

Il s’est fait mélanger sur à peu près tous les buts olympiens : ce n’est pas à la petite cuillère qu’il va falloir le ramasser, mais à la touillette.

Note de la rédaction 4.5/10
odsonne-edouard

Odsonne Édouard

Plus dangereux airsoft en main que balle au pied.

Note de la rédaction 4.5/10
matthieu-udol

Matthieu Udol

Centre de Matthieu Udol… Tête de Leonardo Balerdi.

Note de la rédaction 4.5/10
florian-thauvin

Florian Thauvin

Un match de destructeur plus que de créateur. C’est ça, la maturité ?

Note de la rédaction 4/10
wesley-said

Wesley Saïd

Il n’était pas venu jouer au foot, mais se mettre sur la gueule avec Balerdi. Et il repart dans le Pas-de-Calais avec le point du nul.

Note de la rédaction 4/10
  • Ligue 1
  • J19
  • OM-Lens
