Le Rayo répond à la polémique du retweet de Pathé Ciss

Champion d’Afrique avec le Sénégal dimanche dernier, le milieu de terrain Pathé Ciss s’attendait visiblement à un accueil de rock star à son retour au Rayo Vallecano, le club dans lequel il évolue. Pas spécialement mis à l’honneur lors de la réception d’Osasuna samedi soir (match durant lequel il a d’ailleurs marqué), le joueur de 31 ans l’avait mauvaise, et s’est un peu trop laissé aller sur Twitter, retweetant la publication assez explicite d’un internaute.

« Le Rayo Vallecano n’est pas une équipe qui regorge de champions continentaux, pouvait-on lire dans le tweet. Aujourd’hui, ils avaient une occasion fabuleuse de rendre hommage à Pathé Ciss, champion d’Afrique, et ils n’ont même pas eu cette petite attention. Quel club de merde. »

Une belle attaque en règle qui a obligé le Rayo a sortir un communiqué, dimanche matin, pour s’expliquer et permettre au joueur de relativiser : « L’hommage à notre joueur Pathé Ciss, après sa victoire à la Coupe d’Afrique des Nations, n’a pas eu lieu car il a été jugé inapproprié d’organiser une quelconque célébration lors d’une journée de deuil au cours de laquelle l’équipe a porté un brassard noir et observé une minute de silence à la mémoire des personnes décédées dans les tragiques accidents ferroviaires d’Adamuz et de Gelida (qui ont fait au total 46 morts, NDLR). L’hommage mérité à Pathé Ciss aura lieu avant le prochain match à Vallecas, qui se disputera le samedi 7 février contre le Real Oviedo. » Oui, parfois, il y a plus important que les trophées.

