S’abonner au mag
  • Liga
  • J21
  • Rayo Vallecano-Osasuna (1-3)

Le Rayo répond à la polémique du retweet de Pathé Ciss

JB
Le Rayo répond à la polémique du retweet de Pathé Ciss

Champion d’Afrique avec le Sénégal dimanche dernier, le milieu de terrain Pathé Ciss s’attendait visiblement à un accueil de rock star à son retour au Rayo Vallecano, le club dans lequel il évolue. Pas spécialement mis à l’honneur lors de la réception d’Osasuna samedi soir (match durant lequel il a d’ailleurs marqué), le joueur de 31 ans l’avait mauvaise, et s’est un peu trop laissé aller sur Twitter, retweetant la publication assez explicite d’un internaute.

« Le Rayo Vallecano n’est pas une équipe qui regorge de champions continentaux, pouvait-on lire dans le tweet. Aujourd’hui, ils avaient une occasion fabuleuse de rendre hommage à Pathé Ciss, champion d’Afrique, et ils n’ont même pas eu cette petite attention. Quel club de merde. »

Tweet

Une belle attaque en règle qui a obligé le Rayo a sortir un communiqué, dimanche matin, pour s’expliquer et permettre au joueur de relativiser : « L’hommage à notre joueur Pathé Ciss, après sa victoire à la Coupe d’Afrique des Nations, n’a pas eu lieu car il a été jugé inapproprié d’organiser une quelconque célébration lors d’une journée de deuil au cours de laquelle l’équipe a porté un brassard noir et observé une minute de silence à la mémoire des personnes décédées dans les tragiques accidents ferroviaires d’Adamuz et de Gelida (qui ont fait au total 46 morts, NDLR). L’hommage mérité à Pathé Ciss aura lieu avant le prochain match à Vallecas, qui se disputera le samedi 7 février contre le Real Oviedo. » Oui, parfois, il y a plus important que les trophées.

Jakobs « soupçonne » un empoisonnement de Diatta, Niang et Sarr avant la finale de la CAN

JB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

31
Revivez Marseille-Lens (3-1)
Revivez Marseille-Lens (3-1)

Revivez Marseille-Lens (3-1)

Revivez Marseille-Lens (3-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!