Chelsea maître de Londres, Villa suit le rythme

London is blue. Tout aurait pu être si différent si Jean-Philippe Mateta avait ouvert le score après quelques minutes. Ou encore si Jaydee Canvot n’avait pas malencontreusement lancé Estêvão, seul face au but sur un passe en retrait inconsidérée. Mais les deux joueurs de Palace se sont trompés, lançant idéalement Chelsea sur la voix d’un succès relativement tranquille face à Crystal Palace (1-3). Car après la pause, João Pedro s’est offert un déboulé dans la surface avant de conclure en force. Un break vite confirmé par Enzo Fernández, depuis le point de penalty, à la suite d’une frappe de l’attaquant brésilien dans le bras du pauvre Jaydee Canvot. Pire encore pour les Eagles : Adam Wharton a récolté un deuxième carton jaune après une faute sur Moisés Caicedo. Trop de conneries pour espérer mieux dans ce derby, malgré une tardive réduction de l’écart signée Chris Richards.

Aston Villa ne lâche pas, Forest court encore

Provisoirement quatrième, Chelsea ne se rapproche pourtant pas d’un podium qui avance pied au plancher. Y compris Aston Villa, qui rentre de son déplacement dans le nord avec une victoire de prestige chez Newcastle (0-2). Une rencontre qui aura accouché d’un superbe but : une frappe limpide de l’extérieur de la surface signée Emiliano Buendía. Pas le seul argentin à s’illustrer dans cette partie, puisqu’Emiliano Martínez y va lui d’une superbe envolée pour détourner la tête de Lewis Miley après la pause, avant qu’Ollie Watkins n’envoie le suspense se faire voir. Un multiplex décidément placé sous le signe des victoires à l’extérieur avec celle de Nottingham Forest à Brentford (0-2). Avec là encore deux très jolies réalisations : un enchaînement contrôle poitrine-demi volée en se retournant pour Igor Jesus et percée gagnante tout en puissance pour Taiwo Awoniyi.

De l’Europe au maintien, il n’y a qu’un pas en Angleterre.

Crystal Palace 1-3 Chelsea

Buts : Richards (88e) pour les Eagles // Estêvão (34e), J. Pedro (50e) et E. Fernández (64e, SP) pour les Blues

Expulsion : Wharton (72e) pour les Eagles

Newcastle 0-2 Aston Villa

Buts : Buendía (19e) & Watkins (88e) pour les Villans

Brentford 0-2 Nottingham Forest

Buts : I. Jesus (12e) & Awoniyi (80e) pour Forest

