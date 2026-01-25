S’abonner au mag
  • Premier League
  • J23
  • Résumé

Chelsea maître de Londres, Villa suit le rythme

TB
Chelsea maître de Londres, Villa suit le rythme

London is blue. Tout aurait pu être si différent si Jean-Philippe Mateta avait ouvert le score après quelques minutes. Ou encore si Jaydee Canvot n’avait pas malencontreusement lancé Estêvão, seul face au but sur un passe en retrait inconsidérée. Mais les deux joueurs de Palace se sont trompés, lançant idéalement Chelsea sur la voix d’un succès relativement tranquille face à Crystal Palace (1-3). Car après la pause, João Pedro s’est offert un déboulé dans la surface avant de conclure en force. Un break vite confirmé par Enzo Fernández, depuis le point de penalty, à la suite d’une frappe de l’attaquant brésilien dans le bras du pauvre Jaydee Canvot. Pire encore pour les Eagles : Adam Wharton a récolté un deuxième carton jaune après une faute sur Moisés Caicedo. Trop de conneries pour espérer mieux dans ce derby, malgré une tardive réduction de l’écart signée Chris Richards.

Aston Villa ne lâche pas, Forest court encore

Provisoirement quatrième, Chelsea ne se rapproche pourtant pas d’un podium qui avance pied au plancher. Y compris Aston Villa, qui rentre de son déplacement dans le nord avec une victoire de prestige chez Newcastle (0-2). Une rencontre qui aura accouché d’un superbe but : une frappe limpide de l’extérieur de la surface signée Emiliano Buendía. Pas le seul argentin à s’illustrer dans cette partie, puisqu’Emiliano Martínez y va lui d’une superbe envolée pour détourner la tête de Lewis Miley après la pause, avant qu’Ollie Watkins n’envoie le suspense se faire voir. Un multiplex décidément placé sous le signe des victoires à l’extérieur avec celle de Nottingham Forest à Brentford (0-2). Avec là encore deux très jolies réalisations : un enchaînement contrôle poitrine-demi volée en se retournant pour Igor Jesus et percée gagnante tout en puissance pour Taiwo Awoniyi.

De l’Europe au maintien, il n’y a qu’un pas en Angleterre.

Crystal Palace 1-3 Chelsea

Buts : Richards (88e) pour les Eagles // Estêvão (34e), J. Pedro (50e) et E. Fernández (64e, SP) pour les Blues

Expulsion : Wharton (72e) pour les Eagles

Newcastle 0-2 Aston Villa

Buts : Buendía (19e) & Watkins (88e) pour les Villans

Brentford 0-2 Nottingham Forest

Buts : I. Jesus (12e) & Awoniyi (80e) pour Forest

Aston Villa s’offre le scalp de Chelsea et poursuit sa folle série

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

31
Revivez Marseille-Lens (3-1)
Revivez Marseille-Lens (3-1)

Revivez Marseille-Lens (3-1)

Revivez Marseille-Lens (3-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!