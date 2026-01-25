S’abonner au mag
Pavel Šulc tresse des lauriers à Corentin Tolisso

JB
Pavel Šulc tresse des lauriers à Corentin Tolisso

Auteur d’une très bonne entrée en matière pour ses premiers mois à l’Olympique lyonnais (avec, côté stats, 12 buts et 5 passes décisives en 26 matchs), l’international tchèque Pavel Šulc se confiait dans les colonnes de L’Équipe, ce samedi. L’occasion, notamment, de déclarer sa flamme à son coéquipier et capitaine Corentin Tolisso.

« Il est le directeur du match »

« Il est comme… Il est le directeur du match, clame Šulc. Quand il est sur le terrain, tu vois que même les arbitres ou les adversaires font attention à lui en permanence, pour eux ce n’est pas un joueur comme les autres. C’est aussi pour ça qu’il est si important pour nous. Il est fort dans tous les domaines. Je suis un grand fan. » Quel dommage que Didier Deschamps ne parle pas le Tchèque.

Paulo Fonseca annonce le départ de deux joueurs

JB

