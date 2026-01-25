S’abonner au mag
Xabi Alonso se consolera-t-il chez son ex ?

JB
Mis à la porte par le Real Madrid le 12 janvier, Xabi Alonso ne devrait pas avoir trop de mal à retrouver un banc. Et cela pourrait être à Liverpool, où l’Espagnol a régné au milieu de terrain pendant cinq saisons (2004-2009), et où son nom avait déjà circulé par le passé.

Une signature cet été ?

Selon As, les Reds auraient récemment contacté Alonso, qui aurait répondu positivement. Mais si mariage il y a, cela ne devrait pas se faire avant cet été, Arne Slot ayant normalement eu l’assurance de terminer la saison, malgré les piteuses prestations actuelles de sa formation – dans les faits, le Néerlandais peut donc sauter à tout moment, on connaît la chanson. L’entraîneur basque serait en tout cas déterminé à, un jour ou l’autre, faire son retour sur les bords de la Mersey.

JB

