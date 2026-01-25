Kurzawa choisit une destination pas commune

C’est le transfert que tout le monde attendait cet hiver ! Sans club depuis la fin de son aventure portugaise à Boavista l’été dernier, Layvin Kurzawa (33 ans) a trouvé un club pour prolonger sa carrière. Une destination pour le moins exotique, puisque l’ancien latéral gauche du PSG rallie l’Indonésie, en s’engageant avec le Persib Bandung jusqu’à la fin de la saison.

He knows Paris, but now he’s home in Paris van Java. 💙 Bienvenue à Bandung, Layvin Kurzawa 🇫🇷 Let’s fight for the badge on our chest and make history together#WeArePERSIB pic.twitter.com/EXNbmACyUa — PERSIB (@persib) January 25, 2026

Double champion national en titre, le Persib est encore une fois leader du championnat cette saison, avec un petit point d’avance sur son dauphin à mi-parcours. L’occasion est donc belle pour l’international tricolore d’aller garnir encore un peu une armoire à trophées déjà bien remplie durant ses années parisiennes.

C’est long, les vols Bandung-Boston ?

Dans un match de la peur, Nice fait exploser Nantes et confirme son embellie