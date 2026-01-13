À quoi ressemble le futur camp de base des Bleus aux États-Unis ?

Recherche appartement ou camp de base. En quête d’un QG pendant la Coupe du monde en Amérique du Nord cet été, l’équipe de France a jeté son dévolu sur Boston. Histoire de nous mettre l’eau à la bouche, Didier Deschamps et son staff nous emmènent faire un petit tour du proprio, dans une vidéo publiée par la FFF ce lundi.

En commençant par l’hôtel Four Seasons, dans lequel les Bleus passeront leur été entre deux entraînements. Salle de musculation, bain à remous, piscine… Mbappé and co seront comme des coqs en pâte à Boston. Comme le souligne à juste titre Guy Stéphan, la salle de repas est quant à elle particulièrement lumineuse, idéal pour commencer la journée avec le sourire. En vrai architecte d’intérieur, Didier Deschamps réfléchit aussi à la meilleure manière de configurer l’espace détente, en extérieur et à côté des chambres, s’il vous plaît.

Le terrain d’entraînement, seul point noir au tableau

Léger inconvénient, le terrain d’entraînement se trouve au Babson College de Wellesley, à environ une demi-heure de route de l’hôtel. Loin d’être optimal, mais pas de quoi faire douter Deschamps : « Les infrastructures sportives sont censées être le plus proche possible [de l’hôtel], mais nous sommes aux États-Unis, ce n’est pas facile », affirme la Dèche, en bon connaisseur du parc immobilier américain.

Peut-être aurait-il aussi des conseils à donner à Cris, à la recherche d’une maison près de Paris ?

