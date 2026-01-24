S’abonner au mag

Beye ouvre la porte à un départ de Seko Fofana

Le terrain, et rien que le terrain. Suite à la défaite du Stade rennais face à Lorient ce samedi (0-2), Habib Beye a évoqué le mercato hivernal en conférence de presse. Questionné plus précisément sur l’avenir de Seko Fofana au SRFC, l’entraîneur n’a pas botté en touche : « Il se dit plein de choses autour de Seko. Pour moi c’est un choix de performance, a clarifié Beye. Aujourd’hui on a des joueurs qui sont rentrés de sélection, on a huit milieux de terrain… J’estime qu’aujourd’hui on a des joueurs qui sont très performants et que Seko doit travailler pour rentrer dans ce groupe-là […] Si ensuite il y a des opportunités, dans ces opportunités-là on verra si c’est le meilleur choix pour le joueur et pour le club. »

Plusieurs clubs se seraient positionnés

Le manque de temps de jeu de l’ancien capitaine du RC Lens (19 minutes passées sur la pelouse depuis le 7 novembre) fait penser que l’international ivoirien pourrait changer de club lors de cette fenêtre estivale. Selon les informations de RMC, plusieurs clubs turcs seraient à l’affût mais le joueur de 30 ans ne semble pas être intéressé. Ouest-France avance de son côté que Benfica et Porto sont séduits par son profil et souhaiteraient se faire prêter le milieu de terrain. Surtout que Rennes a recruté un nouveau milieu, Sebastian Szymański, lors de ce mercato. Arrivé au club le 1ᵉʳ janvier 2025, le champion d’Afrique 2023 a disputé 29 matchs, dont 17 comme titulaire, pour 2 buts et une passe décisive. Il est trop tôt pour faire un choix, mais mon choix est fait.

Lorient joue encore un mauvais tour à Rennes

