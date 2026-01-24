Lorient joue encore un mauvais tour à Rennes

Rennes 0-2 Lorient

Buts : Makengo (3e) et Pagis (77e) pour les Merlus

C’est ce qu’on appelle une nouvelle bête noire : pour la sixième fois d’affilée, Lorient a battu son voisin, le Stade rennais dans le derby breton (0-2). Six point ramassés entre le Moustoir et le Roazhon Park, un grand classique pour les Merlus ces dernières années en Ligue 1. La bonne recette ? Un but très rapide, le dos rond pour contenir les offensives rennaises, au point qu’on s’est demandé si les locaux auraient réussi à le mettre au fond s’ils avaient continué à jouer jusqu’au bout de la nuit, et le break dans le dernier quart d’heure pour plier l’affaire. Simple, efficace.

Ils auraient pu demander des conseils à leur rival du jour. Moins de trois minutes après le début de la partie, des Rennais endormis ont réussi à se faire surprendre par des Lorientais réveillés et opportunistes. Montassar Talbi a surgi sur une relance de Lilian Brassier pour Djaoui Cissé pour trouver Jean-Victor Makengo, clinique d’un enroulé que Brice Samba avait peut-être imaginé à côté (0-1, 3e). Malheureusement, Laurent Abergel n’avait plus la caméra de Ligue 1+ attachée à son torse pour capturer les images, alors que Noah Cadiou a trouvé la main ferme de Samba (13e) avant de voir Dermane Karim saloper un contre qu’il avait lui-même bien lancé (30e).

Et de dix matchs sans défaite pour Lorient !

Après une entame délicate, Rennes a pris le contrôle et n’a cessé de tourner dans le camp lorientais pour chercher un espace, une faille, un moyen de revenir dans ce match qu’il leur était impossible de gagner (22 tirs, 5 cadrés). Au choix, au milieu d’un déchet technique trop important, il y a tout de même eu une praline d’Alidu Seidu sur le poteau (17e), un but logiquement refusé à Breel Embolo pour une position de hors-jeu (27e), des têtes non cadrées de l’attaquant suisse, des tirs contrés et des arrêts du solide Yvon Mvogo (47e, 69e, 72e). Jusqu’à l’évidence d’un tel scénario, avec un contre, un centre d’Avom à peine réussi dévié par Jérémy Jacquet et repris de l’extérieur par ce petit malin de Pablo Pagis (0-2, 77e).

Dans ce contexte, la première de la recrue Sebastian Szymański, entré pour les quinze dernières minutes, aura été aussi anecdotique le triple changement de Habib Beye à l’heure de jeu pour essayer de changer les choses. Beaucoup moins anecdotique : ce dixième match de rang sans défaite toutes compétitions confondues pour Lorient, qui bascule provisoirement dans la première partie de tableau et se rapproche d’un Rennes à l’arrêt après son nul contre Le Havre, mais qui reste assuré de finir le week-end dans le top 6.

La bonne nouvelle, c’est qu’ils n’auront plus à jouer Lorient cette saison. La mauvaise, c’est que Monaco, Marseille, Lens et le PSG se présentent au menu.

Rennes (3-5-2) : Samba – Seidu, Jacquet, Brassier – Frankowski (Al-Tamari, 59e), Camara (Szymański, 76e), Rongier, Cissé (Blas, 59e), Merlin – Embolo (Legendre Quiñónez, 81e), Lepaul (K Meïté, 59e). Entraîneur : Habib Beye.

Lorient (3-4-2-1) : Mvogo – B. Meïté, Talbi, Silva (Adjei, 74e) – Le Bris, Cadiou, Abergel, Kouassi – Makengo (Avom, 62e), Karim (Pagis, 62e) – Dieng (Soumano, 74e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.

