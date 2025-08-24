Rennes se saborde et coule à Lorient à neuf contre onze

Lorient 4-0 Rennes

Buts : Soumano (45e+4), Tosin (47e), Pagis (65e), Le Bris (69e) pour les Merlus

Expulsions : Camara (6e) et Wooh (11e) à Rennes

À 10 contre 11, cela avait été trop facile contre l’OM, donc Rennes a choisi de se compliquer un peu plus la vie.

Le Stade rennais a donc réussi à jouer un match quasiment entier… à neuf, sans réussir à faire l’exploit contre Lorient, qui a profité de ces cadeaux pour signer sa première victoire de la saison (4-0). Tout est allé très vite, trop vite, pour les visiteurs, passés à côté de leur entame, perdant au passage Mahdi Camara, coupable d’un pied haut sur Karim Dermane (5e) puis Christopher Wooh pour une faute sur Aiyegun Tosin à l’approche de la surface (11e). Deux cartons rouges lors des dix premières minutes, tout simplement une première en Ligue 1 depuis qu’Opta dispose de ces données.

Rennes tient… puis craque

Se tirer des balles dans les pieds, les Rennais savent faire, même en dehors du terrain, Mousa Al-Tamari ayant été laissé hors du groupe en raison d’un retard, comme Mikayil Faye la semaine dernière. Un certain problème de discipline, mais du courage chez ceux toujours sur le terrain, qui ont longtemps réussi à bien gérer la double infériorité numérique, Seko Fofana faisant même trembler la barre de Bingourou Kamara d’une frappe magnifique (21e). Quand Lorient, de son côté, s’est d’abord montré très laborieux, ne parvenant pas à mettre de la folie et de la justesse technique pour calmer des visiteurs, plombés quelques secondes avant la pause après une succession d’erreurs individuelles et une perte de balle de Mahamadou Nagida profitant à Sambou Soumano, qui a crocheté Anthony Rouault puis crucifié Brice Samba (1-0, 45e+4).

Franchement cruel pour les hommes aux chaussettes bleues, tenue lorientaise oblige, dont les jambes ont définitivement été coupées au retour des vestiaires sur un corner botté par Arsène Kouassi et coupé au deuxième poteau par Tosin devant une défense rennaise statique (2-0, 47e). La suite a ressemblé à un petit calvaire pour les Rennais, les Merlus étant libérés et Pablo Pagis corsant un peu plus l’addition après une remise de Bamba (3-0, 65e), avant que Kouassi ne se charge de mystifier Nagida pour voir Samba et Jacquet ne pas se comprendre et Théo Le Bris planter en opportuniste de la tête (4-0, 69e). Il n’y aura pas eu d’autres ballons à aller chercher au fond des filets pour Rennes, qui a quand même trouvé l’énergie d’aller saluer un parcage de 1 000 supporters qui aura continué de donner de la voix dans un Moustoir privé de ses ultras pour cette rencontre. Et voilà une première victoire pour un promu cette saison en Ligue 1.

Prochain défi : faire un match à 11 contre 11 la semaine prochaine pour les Rennais !

Lorient (3-4-3) : Kamara – Mendy (Faye, 46e), Talbi, Silva – Katseris, Avom, Abergel, Kouassi (Yongwa, 73e) – Tosin (Le Bris, 66e), Soumano (Bamba, 56e), Karim (Pagis, 56e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.

Rennes (5-3-2) : Samba – Wooh, Jacquet, Rouault – Camara, Rongier, Rieder (Cissé, 63e), Fofana, Merlin – Blas (Salah, 63e), Meïté (Nagida, 16e (Seidu, 73e)). Entraîneur : Habib Beye.

