Les Rennais ont dû jouer avec les anciennes chaussettes de Lorient

On a enfin une explication à la catastrophique performance rennaise.

Ce week-end était clairement à oublier pour les joueurs (et supporters) du Stade rennais. En déplacement à Lorient ce dimanche, les Bretons se sont mangé pas moins quatre buts après avoir écopé de deux cartons rouges au bout de dix minutes de jeu : une statistique tout simplement jamais vue en Ligue 1 depuis qu’Opta suit le championnat. Autre fait de jeu assez rare : les Rennais ont dû jouer le match avec les chaussettes de leur adversaire, rapporte Ici Armorique.

Mal lunés, mal chaussés

Les plus fins connaisseurs des kits de Ligue 1 auront vite remarqué l’anomalie des chaussettes bleues portées par les hommes de Habib Beye lors de leur défaite. Figurez-vous que ces dernières proviennent du kit des gardiens lorientais pour la saison 2024-2025, en témoigne le logo Umbro caché par les straps sur les chevilles rennaises.

Insolite 😅 Quand le Stade Rennais est contraint de jouer avec des anciennes chaussettes bleues du FC Lorient 🔎 On distingue notamment le sigle d’Umbro, qui équipait les Merlus jusqu’à la saison passée 👀 pic.twitter.com/v6CxFGvhoT — Maillots Football Club (@Maillots_FC) August 24, 2025

Les Merlus ont en effet dépanné leurs homologues rennais après que leurs chaussettes blanches, initialement prévues pour la rencontre, ont été refusées par la Ligue peu avant le coup d’envoi, sous prétexte qu’elles se confondaient avec celles de Lorient. Le kit avait pourtant été validé en amont du match, mais une note de bas de page spécifiant de changer leurs demi-bas a été omise par les intendants bretons.

Vu comment l’après-midi a tourné, ils feront sûrement plus attention la prochaine fois.

