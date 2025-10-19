S’abonner au mag
Lorient et Brest se bastonnent, Toulouse enterre Metz et Auxerre accroche Rennes

Lorient et Brest se bastonnent, Toulouse enterre Metz et Auxerre accroche Rennes

Des buts de partout, ce dimanche dans le multiplex de Ligue 1 !

Plombé par une mésentente entre Quentin Merlin et Brice Samba ayant causé l’ouverture du score (8e), Rennes a renversé la table contre le mal classé Auxerre, grâce à Breel Embolo (18e) et surtout une belle action collective conclue par Seko Fofana (56e)… mais le SRFC a tout gâché en concédant un penalty contre le cours du jeu. Lassine Sinayoko a transformé ça (72e) et le Roazhon Park fait la gueule après ce quatrième match nul consécutif (2-2) des Rouge et noir, désormais neuvièmes.

Fin de match folle au Moustoir

À Lorient, dans le derby breton du ventre mou, Merlus et Brestois se sont foutus sur la gueule : un superbe duel (3-3) entamé par une belle reprise de Théo Le Bris (2e) et conclu par un joli but de Sambou Soumano (89e), trois minutes après un péno de Romain Del Castillo (86e) qui pensait avoir offert la victoire aux siens. À noter aussi le retour de Lucas Tousart sur les pelouses de Ligue 1, avec le maillot du SB29.

Le cauchemar se poursuit pour Metz

Breaké dans les huit premières minutes, réduit à dix dans le temps additionnel du premier acte et humilié à l’arrivée (4-0, avec un somptueux enchaînement de Yann Gboho pour le troisième but), la lanterne rouge messine était encore une fois dans un mauvais jour et poursuit son sans-faute : toujours aucune victoire dans cet exercice !

Et s’ils tenaient toute la saison ?

Rennes 2-2 Auxerre

Buts : Embolo (18e) & S. Fofana (56e) pour Rennes // Namaso (8e) & Sinayoko (72e SP) pour Auxerre

Toulouse 4-0 Metz

Buts : Magri (2e), Dønnum (8e SP), Gboho (79e) & Cresswell (85e) pour Toulouse

Expulsion : S. Sané (45e+2) pour Metz

Lorient 3-3 Brest

Buts : T. Le Bris (2e), A. Kouassi (55e) & S. Soumano (89e) pour Lorient // Dina Ebimbe (34e), J. Makengo (44e SP) & R. Del Castillo (86e SP) pour Brest

