  • Serie A
  • J22
  • Côme-Torino (6-0)

Le Côme de Caqueret explose le Torino

JB
Côme 6-0 Torino

Buts : Douvíkas (8e & 66e), Baturina (16e), L. Da Cunha (59e, SP), Kühn (70e) & Caqueret (76e)

Un beau samedi pour les hipsters : à domicile, le Côme de Cesc Fàbregas n’a fait qu’une bouchée du Torino de Guillermo Maripán (6-0), grâce notamment à ses Français Maxence Caqueret et Lucas Da Cunha, tous les deux auteurs d’un but et une passe dé : l’ancien Lyonnais, qui a clos le bal, s’est d’ailleurs offert une superbe demi-volée de loin, moins de dix minutes après sa sortie du banc (76e).

Avec ce cinquième succès en sept matchs, les Lariani pointent virtuellement à la cinquième place de Serie A, avant le choc Juventus-Napoli de dimanche (18 heures). Qui l’eut cru ?

Côme étrille la Lazio

