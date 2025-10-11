S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • 5e tour
  • Tulle-Bordeaux (0-1)

Coupe de France : Bordeaux vient à bout de Tulle

TB


Prends ça, François Hollande.

Dans une rencontre dont le coup d’envoi fictif a été donné par l’ancien président de la République, local de l’étape et fan de foot, les Girondins de Bordeaux se sont donné le droit de sourire : opposés à Tulle dans le cadre du cinquième tour de la Coupe de France, les hommes de Bruno Irles se sont en effet imposés aux forceps (0-1).

La délivrance est venue d’un coup franc de Guillaume Odru, à un quart d’heure du terme de la rencontre. Avant cela, les Bordelais avaient dominé la partie en cherchant désespérément la faille. Ils peuvent continuer de rêver d’un parcours fou, en attendant notamment l’entrée en lice des clubs de Ligue 1 au neuvième tour.

Le Stade de France, c’est tout droit.

Pour l’Opération National, une recrue débarque aux Girondins !

TB

