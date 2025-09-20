Bordeaux tenu en échec par Angoulême

Clap de fin pour Bruno Irles ?

La morosité du début de saison bordelaise se confirme. Avec un bilan de deux victoires, deux matchs nuls et deux défaites, les Girondins pointent à la 7e place du groupe A de National 2 après le match nul concédé au Matmut Atlantique face à Angoulême ce samedi après-midi (1-1).

Alors qu’ils étaient parvenus à ouvrir le score à la demi-heure de jeu grâce à Matthieu Villette (1-0, 30e), les protégés de Bruno Irles se sont fait surprendre au retour des vestiaires par Anthony Castera (1-1, 47e). Les Girondins ont même terminé la rencontre en infériorité numérique après l’expulsion d’Oualid El Hajjam (86e) qui n’aura finalement eu aucune incidence sur le score final. L’avenir du coach girondin reste en suspens, puisque les dirigeants bordelais lui auraient fait savoir en début de semaine qu’en cas de défaite ce samedi face à Angoulême, son poste pourrait être menacé.

Affaire à suivre.

