Les dirigeants des Girondins posent un ultimatum à Bruno Irles avant Angoulême

MBC
Les dirigeants des Girondins posent un ultimatum à Bruno Irles avant Angoulême

Le football il a changé.

Sur le banc des Girondins de Bordeaux depuis la saison dernière, Bruno Irles pourrait déjà voguer loin de l’estuaire de la Gironde dès la semaine prochaine. Après un début de saison poussif en National 2, marqué par une défaite à Saint-Malo le week-end dernier, les dirigeants bordelais auraient posé un ultimatum à leur entraîneur de 50 ans.

Bientôt de retour chez les demoiselles de Rochefort ?

Selon les informations de RMC Sport, les deux parties se sont rencontrées en début de semaine afin d’évoquer un cru 2025-2026 déjà mal engagé. La direction, toujours sous la houlette de Gérard Lopez, aurait fait savoir à Bruno Irles qu’en cas de défaite ce week-end face à Angoulême, son poste pourrait être menacé. Le natif de Rochefort devrait donc vivre ce faux derby de la Nouvelle-Aquitaine avec une légère pointe de stress. Cette rencontre se jouera ce samedi à 18 heures au Matmut-Atlantique.

Est-ce que Philippe Dessertine sera en tribune ?

Angoulême-Bordeaux, le foot sans interdiction

MBC

