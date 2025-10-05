S’abonner au mag
  • France
  • PSG

« Quand Adailton a égalisé à 2-2, on l'a limite insulté »... l'anecdote de Francis Llacer sur PSG-Bordeaux 1999

AC
« Quand Adailton a égalisé à 2-2, on l'a limite insulté »... l'anecdote de Francis Llacer sur PSG-Bordeaux 1999

Vingt-six ans après, ça doit faire toujours mal chez les supporters marseillais.

Personne n’a oublié sur la Canebière ce fameux 29 mai 1999 : en déplacement au Parc des Princes, les Girondins de Bordeaux sont sacrés champion de France aux dépens de l’OM grâce à une victoire 3-2 face à une équipe parisienne finalement bien heureuse du résultat final malgré la défaite. Un sentiment partagé par Francis Llacer, sur la pelouse à l’époque, qui raconte dans les colonnes de L’Equipe une petite anecdote sur cette rencontre : « Ce match, on ne l’a pas faussé mais disons qu’on l’a joué en dilettante, on n’était pas à 100 % de nos capacités. Quand Adailton a égalisé à 2-2, on l’a limite insulté, mais le pauvre ne comprenait rien à la situation car il ne parlait pas français… Bon je comprendrais que mes propos puissent fâcher mon ami Rolland (Courbis, qui entraînait alors l’OM ndlr). Mais j’ai une question à lui poser : qu’aurait-il fait s’il était dans notre situation, c’est-à-dire si l’OM accueillait Bordeaux et que le PSG aurait été sacré en cas de match nul ? Ils auraient tous eu 40 de fièvre les Marseillais, non ?  »

Elle manque, cette vraie rivalité sportive OM-PSG.

En direct : Lille-PSG (0-0)

AC

À lire aussi
03
Revivez Metz-Marseille (0-3)
  • Ligue 1
  • J7
  • Metz-Marseille
Revivez Metz-Marseille (0-3)

Revivez Metz-Marseille (0-3)

Revivez Metz-Marseille (0-3)
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

03
Revivez Metz-Marseille (0-3)
Revivez Metz-Marseille (0-3)

Revivez Metz-Marseille (0-3)

Revivez Metz-Marseille (0-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!