L'Italie fait le job en Estonie et garde un mince espoir

TB
L'Italie fait le job en Estonie et garde un mince espoir

  Estonie 1-3 Italie

Buts : Sappino (76e) pour l’Estonie // Kean (5e), Retegui (38e) et Esposito (74e) pour l’Italie

L’espoir fait vivre.

Quelques heures après avoir vu la Norvège écraser Israël, l’Italie se savait condamnée à gagner (et si possible avec la manière) en Estonie. Mission accomplie pour la Nazionale (1-3), qui n’a pas encore totalement baissé les armes dans ce groupe I. Sous pression, la sélection italienne ne s’est d’ailleurs pas laissée le temps de stresser : en grande forme, Moïse Kean envoie un enchaînement crochet-enroulé côté opposé pour débloquer le tableau d’affichage au bout de quelques minutes (0-1, 5e). Malheureusement pour Gennaro Gattuso, l’attaquant de la Fiorentina doit ensuite sortir, touché à la cheville. Dans une attaque à quatre éléments, c’est Mateo Retegui qui prend la relève : en ratant un penalty, d’abord, avant de bonifier une jolie remise de Riccardo Orsolini depuis la droite de la surface (0-2, 38e).

Première pour Esposito, immense boulette pour Donnarumma

Le job est fait, avant même la seconde période. Mais pour espérer chiper la première place à la Norvège, l’Italie risque de devoir remonter un immense déficit en matière de différence de buts. Dans ce contexte, la première réalisation de l’international de Pio Esposito, entré à la place de Kean, est bienvenue (0-3, 74e). Malheureusement, Gianluigi Donnarumma s’occupe de l’effacer d’une boulette incompréhensible qui offre la réduction du score à Rauno Sappinen (1-3, 76e). Pour la tête du groupe, il faudra désormais un miracle et probablement miser sur les barrages. Pour cela, le match face à Israël mardi soir s’annonce absolument crucial.

En espérant que la Macédoine du Nord valide son billet directement, cette fois.

Une soirée de ratés sur penaltys

TB

