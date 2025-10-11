L’Italie fait le job en Estonie et garde un mince espoir

Estonie 1-3 Italie

Buts : Sappino (76e) pour l’Estonie // Kean (5e), Retegui (38e) et Esposito (74e) pour l’Italie

L’espoir fait vivre.

Quelques heures après avoir vu la Norvège écraser Israël, l’Italie se savait condamnée à gagner (et si possible avec la manière) en Estonie. Mission accomplie pour la Nazionale (1-3), qui n’a pas encore totalement baissé les armes dans ce groupe I. Sous pression, la sélection italienne ne s’est d’ailleurs pas laissée le temps de stresser : en grande forme, Moïse Kean envoie un enchaînement crochet-enroulé côté opposé pour débloquer le tableau d’affichage au bout de quelques minutes (0-1, 5e). Malheureusement pour Gennaro Gattuso, l’attaquant de la Fiorentina doit ensuite sortir, touché à la cheville. Dans une attaque à quatre éléments, c’est Mateo Retegui qui prend la relève : en ratant un penalty, d’abord, avant de bonifier une jolie remise de Riccardo Orsolini depuis la droite de la surface (0-2, 38e).

Première pour Esposito, immense boulette pour Donnarumma

Le job est fait, avant même la seconde période. Mais pour espérer chiper la première place à la Norvège, l’Italie risque de devoir remonter un immense déficit en matière de différence de buts. Dans ce contexte, la première réalisation de l’international de Pio Esposito, entré à la place de Kean, est bienvenue (0-3, 74e). Malheureusement, Gianluigi Donnarumma s’occupe de l’effacer d’une boulette incompréhensible qui offre la réduction du score à Rauno Sappinen (1-3, 76e). Pour la tête du groupe, il faudra désormais un miracle et probablement miser sur les barrages. Pour cela, le match face à Israël mardi soir s’annonce absolument crucial.

En espérant que la Macédoine du Nord valide son billet directement, cette fois.

L'erreur de Donnarumma !! Le tout récent Trophée Yachine relâche le ballon dans les pieds d'un estonien ! Suivez le match en direct sur la chaine L'Équipe #lequipeFOOT pic.twitter.com/rxlEi4efA9 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 11, 2025

Une soirée de ratés sur penaltys