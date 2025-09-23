Italie : des enfants jouent au foot dans la rue, la police verbalise leurs parents

Et après on s’étonnera qu’ils crient « ACAB ! » au stade…

C’est un fait divers inattendu qui est venu troubler l’île vénitienne de Murano la semaine dernière. Quatorze gamins d’une douzaine d’années tapaient un petit foot tranquille dans la rue, sauf qu’ils ont été dénoncés à la police par un habitant du quartier de l’ancienne Conterie, au motif que les jeux de ballons étaient interdits sur la placette où se tenait la partie.

Résultat : leurs parents ont dû passer à la caisse pour ce qui s’est révélé être un pur délit ! 50 euros par tête de bambino, voilà ce qui en a coûté à ces darons probablement démissionnaires et que la police s’est fort heureusement chargée de rappeler à l’ordre en les tapant directement au portefeuille.

Seulement voilà : les familles refusent de payer, estimant la décision injuste. Et ils ont déjà reçu pas mal de soutien, dont celui du curé de la paroisse locale, lequel n’est autre que le cousin de l’ancien milieu de l’AC Milan Roberto Donadoni : « Le problème, ce n’est pas les enfants ou leurs moments de jeu, c’est le manque d’alternatives concrètes », dénonce-t-il dans le quotidien Il Gazzettino, ajoutant que « les enfants qui jouent dans la rue, c’est la preuve que Venise est vivante ! »

Pour sa part, l’ancien attaquant du Venezia Paolo Poggi estime dans les colonnes de la Nuova Venezia que « si les règles sont importantes, le bon sens aurait été de rigueur. » Selon lui, l’école ne peut pas être le seul endroit où les enfants pratiquent une activité sportive : « Il est évident qu’on ne peut pas jouer au football dans certaines zones de la ville, mais le fait est que nous nous soucions plus de ces aspects que des jeux et des divertissements des enfants, comme si nous préférions avoir des robots qui restent assis sur un banc à regarder leur téléphone », grince-t-il.

C’est peut-être ça le sens des priorités dans les villes-musées ?

