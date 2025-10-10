Mike Maignan pourrait changer de crémerie en Italie

La Vieille Dame a flashé sur Magic Mike.

En fin de contrat avec l’AC Milan en juin prochain, l’avenir de Mike Maignan dans la capitale lombarde devient de plus en plus incertain. La Gazzetta dello Sport a rapporté ce jeudi que la Juventus serait particulièrement intéressée par le portier français.

À la recherche d’un gardien expérimenté pour élever le niveau de la Vieille Dame, Igor Tudor verrait en Maignan le joueur idéal dans ce rôle, après avoir pu apprécier ses qualités de très près lors du match nul et vierge entre son équipe et l’AC Milan le week-end dernier. En Serie A depuis 2021, où il a remporté le Scudetto en 2022, le gardien de 30 ans pourrait poursuivre sa carrière en Italie… mais cette fois du côté de Turin.

La Juve si tuffa su Maignan: Mike non rinnova col Milan, Comolli ci prova. I dettagli https://t.co/x34oqKBAsg — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) October 9, 2025

Massimiliano Allegri a tout tenté

Déjà courtisé par Chelsea cet été, l’entraîneur de l’AC Milan Massimiliano Allegri avait déjà bloqué ce transfert. Portant une grande estime au Français, le coach italien a même nommé Mike Maignan en tant que capitaine des Rossoneri en début de saison. Un choix fort, révélateur de la confiance portée à son dernier rempart, mais qui n’a tout de même pas pu relancer les négociations concernant une prolongation de son contrat, expirant l’été prochain.

Dolce Vita garantie pour Mike.

La Juventus et Milan se séparent bons ennemis