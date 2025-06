La Juventus lève l’option d’achat de Pierre Kalulu

Lui restera.

Après un prêt concluant, Pierre Kalulu va rester définitivement à la Juventus. La Vieille Dame a levé son option d’achat d’un montant de 14,3 millions d’euros, plus 3 millions en bonus, ce jeudi. Il ne rentrera pas à l’AC Milan, où il compte 104 apparitions avec le maillot et s’engage donc avec les Turinois pour une durée de quatre ans, jusqu’au 30 juin 2029.

Il compleanno perfetto! Pierre Kalulu resta con noi ⚪️⚫️ Tanti auguri Pierre, pronti alle prossime sfide insieme 💪 — JuventusFC (@juventusfc) June 5, 2025

Incontournable cette année dans la défense des Bianconeri, avec 39 matchs disputés et auteur d’un but contre l’Atalanta, l’ancien Lyonnais sera un acteur majeur de la Juventus en Serie A et en Ligue des champions l’année prochaine.

Les Bleus et un nouveau contrat : joyeux anniversaire !

Le défenseur droit appelé pour la première fois en équipe de France pour le carré final de la Ligue des nations pourrait honorer sa première sélection ce jeudi soir, puisqu’il est annoncé titulaire au poste de latéral, selon L’Équipe. Kalulu, qui fête ses 25 ans aujourd’hui, devra pallier l’absence de Jules Koundé toujours blessé à la cuisse gauche.

Attention au cadeau empoisonné.

Youpi, Massimiliano Allegri est de retour en Serie A !