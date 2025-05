La liste des Bleus avec Cherki, Kalulu et Badé

14h28 : Didier parle trop vite, pas le temps de tout noter, mais vous avez compris l’essentiel. Allez les Bleus et bon appétit !

14h26 : Avec tout ça on n’est pas assez revenus sur le come-back de Clément Lenglet.

14h24 : Question taquine à l’ancien Marseillais sur la présence du PSG en finale de la Ligue des champions et le fait que l’OM ne soit potentiellement plus le seul club français sacré en C1 : « Vous êtes sérieux ? C’est une question à poser sur le Vieux-Port ! Moi je suis sélectionneur. Évidemment que ce serait la meilleure des choses pour le foot français. »

14h18 : Comme attendu, les joueurs qui disputent la finale de la Ligue des champions ne rejoindront le groupe que le lundi soir.

14h16 : « Comment défendre sur Lamine Yamal ? Je ne crois pas que l’une des équipes qui a déjà joué contre lui a trouvé la solution. Il faudra faire en sorte de limiter son influence. »

14h15 : Saliba n’est pas là parce qu’il est aussi blessé, au fait.

14h12 : Pourquoi continuer à sélectionner Warren Zaïre-Emery malgré une période de moins bien et de la concurrence à son poste ? « Il a certes moins de moyens de prouver ses qualités malgré son temps de jeu, mais c’est important pour moi de garder à l’esprit l’idée de continuité. J’ai confiance en lui et en son potentiel. Il est encore très jeune. »

14h10 : « Je n’aurai pas besoin de motiver les joueurs au moment de jouer contre l’Espagne, la meilleure équipe d’Europe, si ce n’est du monde. L’équipe est très complète et va au-delà de Lamine Yamal ».

14h09 : Comment associer Mbappé et Dembélé ? « Ça fait partie de ma réflexion, trouver l’animation offensive la plus dangereuse pour nos adversaires. Ousmane part d’une position axiale qui bouge beaucoup, Kylian aussi, même si ça fait longtemps qu’il joue plus excentré. »

14h08 : La liste au grand complet :

Gardiens : Chevalier, Maignan, Samba

Défenseurs : Badé, Digne, Hernandez x2, Kalulu, Lenglet, Pavard

Milieux : Guendouzi, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Zaïre-Emery

Attaquants : Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Kolo-Muani, Mbappé, Olise, Thuram

https://www.instagram.com/p/DJ6jgrLNXgc/

14h05 : « Je n’ai jamais empêché de choisir », promet-il en réponse à une question sur le risque de voir Cherki rejoindre l’Algérie. « Je n’ai jamais joué avec ça ».

14h04 : « Pourquoi Cherki maintenant ? Parce que je l’ai décidé », justifie Deschamps qui affirme avoir discuté avec Gérald Baticle pour lui chiper sa pépite.

14h03 : Baldé est dedans, Kaloulou et Cherki aussi !

14h02 : Ah si ! Voilà DD, veston bleu, chemise blanche, rien ne bouge.

14h01 : Ah ben non…

14h : C’est parti !

13h58 : Bref, Didier Deschamps fait encore face à un beau casse-tête, on n’aimerait pas être à sa place mais on sera quand même 70 millions de sélectionneurs pour détricoter sa liste dans quelques minutes.

13h56 : Et n’oublions pas la Coupe du monde des clubs qui se tiendra du 14 juin au 13 juillet prochain ! En tant que compétition appartenant au calendrier FIFA, elle permet aux clubs participants de ne pas libérer d’éventuels sélectionnable.

13h53 : Hype ou pas hype, en cas de non-sélection de Rayan Cherki, l’ancien Gone pourrait nous faire une Laporte et claquer définitivement celle des Bleus. La question est de savoir s’il préférera porter le maillot de l’Algérie ou plutôt celui de l’Italie à la place.

13h51 : Selon certaines sources (ok, L’Équipe), la Dèche pourrait annoncer une liste de 25 noms.

13h48 : En ajoutant les blessures d’Eduardo Camavinga et Dayot Upamecano, on imaginerait bien le sélectionneur aller piocher dans la réserve des Espoirs (coucou Désiré Doué !)… qui auront eux aussi fort à faire puisqu’il y a un Euro à disputer. Gérard Baticle respire fort.

13h46 : DD aura l’embarras du choix (du roi ?) : pas moins de sept Bleus disputeront la finale de la Ligue des champions le 31 mai prochain. Pour l’Inter : Pavard et Thuram. Pour le PSG : Hernandez, Zaïre-Emery, Barcola, Doué et Dembélé. Vainqueurs et losers sont attendus à Clairefontaine le 2 juin.

13h45 : On connaît la question qui brûle nos petites lèvres : Rayan Cherki sera-t-il de l’aventure pour affronter – d’abord – l’Espagne le 5 juin ?

13h40 : Salut les petits potes, ça baigne ? On a encore la tête dans le guidon des barrages, des finales et des dernières journées, mais les Bleus préparent déjà leur retour. En ligne de mire : le carré final de la Ligue des nations en Allemagne. Et il faut bien choisir les éléments qui monteront dans le bus pour ce petit voyage vers un nouveau trophée. Didier Deschamps sera là, bientôt, et nous sommes juste là pour l’accompagner.

Rayan Cherki, à l’encre bleue