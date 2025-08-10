S’abonner au mag
Chelsea plie le Milan, Dortmund perd contre la Juve mais honore Mats Hummels

Heureusement que la Serie A ne reprend pas la semaine prochaine.

Ce dimanche, le champion du monde, Chelsea, a ridiculisé l’AC Milan à Stamford Bridge (4-1) grâce à un CSC d’Andrei Coubiș à la 5e minute (le jeune Roumain a aussi pris un rouge à la 18e), une réalisation de João Pedro (7e) et un doublé de Liam Delap (67e sur penalty, puis 90e) ; en face, Youssouf Fofana avait ramené le score à 3-1 (70e). Pour sa première apparition sur le terrain avec les Rossoneri, Luka Modrić (39 ans) a pu constater l’ampleur du chantier, au sein d’une équipe qui, pour rappel, a terminé huitième de son championnat la saison passée.

Concernant la rencontre entre Dortmund et la Juventus, ce n’est pas tant le score que l’on retiendra (2-1 pour la Vieille Dame grâce à deux buts d’Andrea Cambiaso) mais plutôt la communion entre le Westfalenstadion et la légende locale Mats Hummels. Oui, Mats Hummels (36 ans), qui avait quitté (pour la deuxième fois) le Borussia il y a un an, et qui vient d’annoncer son départ à la retraite après une saison à la Roma, était bien titulaire avec les Schwarz-Gelben.

C’était en fait pour un baroud d’honneur sous le maillot qu’il a porté pendant 13 ans et demi, pour 508 apparitions officielles, deux titres de champion, deux Pokal et deux finales (perdues) de Ligue des champions. Le vainqueur du mondial 2014 (grrrr) a cédé sa place à la 18e et a eu le droit à son ovation, et sa haie d’honneur. Les poils, évidemment.

Voilà comment rendre un match amical sexy.

