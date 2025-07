Mike Maignan prend le brassard du Milan et entre dans les livres d’histoire

Magic Mike conjure le sort.

La dernière fois qu’un capitaine de l’AC Milan n’était pas Italien, les Beatles n’étaient qu’un petit groupe de rock émergent, la Guerre froide battait son plein et le SL Benfica gagnait la C1 face au FC Barcelone. Soixante-quatre ans plus tard selon les comptes de la Gazzetta dello Sport, le Français Mike Maignan se voit confier le brassard des Rossoneri pour la saison 2025-2026. Un choix fort de la part de Massimiliano Allegri, alors que le contrat de l’international tricolore expire en fin de saison prochaine et qu’il était pisté par Chelsea lors de ce mercato.

Nils Liedholm a un successeur

Mike Maignan avait déjà dû assumer le capitanat en seconde partie de saison dernière avec le départ en prêt de Davide Calabria vers Bologne. Cette fois-ci, il n’est plus capitaine par intérim, mais bien premier dans la hiérarchie. Le gardien des Bleus devient par ailleurs le premier Français capitaine de l’AC Milan. Le dernier capitaine non-italien des Rossoneri n’était autre que le Suédois Nils Liedholm (1922-2007), qui a porté le brassard entre 1956 et 1961.

