Euro Espoirs : l’Italie concède le nul et la première place de groupe à l’Espagne

On ne dira jamais non à un Espagne-Italie.

Déjà qualifiés avant ce troisième match de poule de l’Euro U21, Espagnols et Italiens se sont neutralisés (1-1) à Trnava, Niccolò Pisilli (59e) ayant répondu avec puissance à l’ouverture du score de Jesús Rodríguez (53e). Les deux sélections terminent à sept unités, mais l’Espagne prend la première place grâce à son nombre de buts marqués dans ce premier tour (six contre trois).

Cette poule croise avec le groupe B, et la rencontre entre l’Angleterre et l’Allemagne, mercredi, définira les affiches des quarts de finale. À noter que dans l’autre match du groupe, comptant pour du beurre, la Slovaquie – qui évolue à domicile – a récolté ses premiers points en tapant la Roumanie (1-2), grâce à de jolis buts d’Adam Obert (11e) et Tomáš Suslov (57e), contre un but tout en brutalité du Toulousain Ümit Akdağ (67e).

L’honneur est sauf.

