Un conducteur de bus londonien licencié pour avoir porté un maillot de Liverpool

C’était son seul tee-shirt propre.

Ce samedi, Chelsea a créé la sensation en s’imposant au bout du temps additionnel face au champion en titre Liverpool, à Stamford Bridge (2-1). La jeune recrue Estêvão a inscrit le but de la victoire, faisant exploser les supporters des Blues. Et leurs émotions étaient encore vives à la sortie du stade.

Alors qu’un bus passait devant l’enceinte, les fans de Chelsea ont remarqué que le conducteur portait un maillot de… Liverpool. Ils n’ont pas pu s’empêcher de le chambrer, au point d’empêcher le véhicule d’avancer.

Un incident « effrayant »

Interrogé par TalkTV, Isaac, le conducteur, a révélé qu’il avait été licencié par A1 Transport Recruitement, qui assure les transports à Londres. Il s’est ouvert sur cette incident, témoignant de sa peur sur le moment. « Si vous voyez la vidéo, elle a l’air marrante, mais c’était effrayant. J’ai dû maintenir ma fenêtre fermée, ils m’ont littéralement encerclé dans le bus. Finalement, la police les a fait descendre et je suis retourné au dépôt. »

<iframe loading="lazy" title="SACKED For A Football Shirt | Bus Driver Fired After Chelsea Fans Attack" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/PpbqbuaWbnU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Il a assumé son erreur, et a avoué avoir réalisé trop tard qu’il allait passer devant le stade avec ce maillot : « Le premier tee-shirt propre que j’ai trouvé le matin était un maillot de Liverpool. »

Au moins, ce n’était pas une liquette de Fulham.

Chelsea s’offre Liverpool et un match fou