Lens 1982, Messi, Boli 1993… Découvrez la nouvelle collection de photos So Foot d’octobre

En collaboration avec l’agence photographique Icon Sport, So Foot vous propose, chaque mois, une sélection renouvelée de photographies exclusives de football en édition ultra limitée, onze tirages par taille, sur la boutique maison boutique.so .

#1 – Présentation d’équipe du RC Lens, 1982

Une équipe, un peuple, un décor. Cette photo d’équipe (et de rentrée) du RC Lens des années 1980 devant le chevalement (système de poutres et madriers indispensable à l’extraction du charbon) d’une mine représente l’essence même du club. Ici, football et tradition ouvrière locale s’entremêlent, les crampons côtoient les casques, et le maillot sang et or devient une bannière sociale autant que sportive. Plus encore qu’aujourd’hui, cette équipe du RC Lens 1982-1983, guidée par Gerard Houllier, c’est une génération qui ne se contentait pas de jouer : elle représentait toute une région. Les visages souriants, la solidarité affichée, et derrière eux ce symbole de l’histoire ouvrière… Le Racing n’a jamais aussi bien porté son surnom : les « Sang et Or des corons ».

#2 – Basile Boli regard noir avant le Milan, 1993

Munich, 26 mai 1993. L’Olympique de Marseille s’apprête à écrire la plus belle page de son histoire. Les joueurs montent sur la pelouse du stade olympique, les regards sont concentrés, la tension est palpable. En face se dresse le grand AC Milan de Baresi, Maldini et consorts. Et, à l’expression de son visage, Basile Boli est déjà prêt à les dévorer tout crus.

Cette image fige le moment où tout commence. Avant même le coup d’envoi. Quelques instants plus tard, Basile Boli offre, d’un coup de casque sur corner, sa première Ligue des champions à la France. La gloire éternelle.

#3 – Lionel Messi et la Coupe du monde, 2022

Il aura fallu attendre 18 ans de carrière internationale, quatre Coupes du monde et une infinité de débats pour que Lionel Messi touche enfin son Graal. Le 18 décembre 2022, à Lusail, l’Argentine bat la France au terme d’une finale épique (3-3 ; 4 TAB 2), sans doute l’une des plus belles de l’histoire.

Et ce cliché, au milieu de la foule en liesse, capture l’instant exact où tout s’arrête : Messi brandit la Coupe, porté par ses coéquipiers, entouré d’un peuple en transe. Ce n’est déjà plus seulement une image de sport, mais une image de culture populaire. Une libération nationale, une délivrance internationale (pour tous ses fans). Chaque détail de cette photographie, chaque sourire, chaque bras tendu, chaque portable levé témoigne de l’importance de ce moment. Messi ne gagne pas seulement une Coupe : il ferme un chapitre et ouvre une légende éternelle.

#4 – Franz Beckenbauer en détente, 1968

Légende ou pas, Franz Beckenbauer sait aussi profiter de la vie. Allongé sur une chaise longue, sourire tranquille, pieds en éventail, il savoure ici une journée d’été 1968 loin des terrains. Cette photo en noir et blanc présente un « Kaiser » dans une posture inattendue : pas de ballon, pas de coupe, juste un moment de détente au bord de la mer. Une image rare et précieuse, qui humanise l’un des plus grands noms de l’histoire du football allemand. Voilà pourquoi elle trouve directement sa place dans la collection des photographies So Foot !

