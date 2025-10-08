S’abonner au mag
Ce que Gulli peut apporter à la Ligue 1

Par Julien Faure
2 minutes

Annoncé en grande pompe, le partenariat entre la Ligue 1 et Gulli devrait permettre au foot français de se rapprocher des plus jeunes. Mais qu’est-ce que la chaîne peut bien apporter à notre championnat préféré ?

→ Remettre les cartes Panini au goût du jour dans la cour de récré.

→ Une nouvelle génération de fans.

→ Des animations In ze boîte à la pause, à la place des crossbar challenge ou des challenges Orange.

→ Des animations Total WipeOut à la pause !

→ Des sous ? Tout simplement.

→ Apprendre aux jeunes qu’un match dure 90 minutes et ne ressemble pas vraiment à la Kings League.

→ Amener une vibe foot US au foot FR.

→ Redonner vie à Toobo et lui confier l’annonce des compos, un micro de speaker ou une météo des stades.

→ Ramener Ruud Gullit sur un banc de Ligue 1.

→ Attirer les nouveaux talents de la Ligue des talents.

→ Donner une culture foot aux futurs ultras.

→ Des jeunes qui ne finiront pas par supporter Liverpool et le Real Madrid tout en estimant qu’un Brighton-Nottingham Forest le samedi après-midi, c’est le feu. Bah ouais, il y a Lorient-Lille quand même.

→ Augmenter la consommation de Happy Meal des enfants en France et négocier un meilleur deal au prochain contrat.

→ Faire connaître Inazuma Eleven, Galaktik Football ou encore Olive et Tom aux nouvelles générations et voir des retournés à 30 mètres du but dans 10-15 ans.

→ Mettre un coup de vieux aux 20-35 ans, qui se rappelleront leurs idoles de jeunesse.

→ Mettre un coup de vieux aux 20-35 ans, qui se rappelleront qu’ils peuvent encore regarder la Ligue 1.

→ Des reportages DÉCALÉS !

→ Des séquences émotion avec des jeunes qui pleurent dans les bras de leurs idoles en les rencontrant.

→ Relancer Fan de avec Séverine Ferrer.

→ Relancer Stars à domicile avec Flavie Flament.

→ Mettre le pied à l’étrier aux futures stars du commentaire en Ligue 1, Paul et Augustin ?

→ Un logo vert à défaut d’avoir les Verts en Ligue 1.

Des téléspectateurs qui ont l’âge des joueurs du PSG.

→ Des images de foot en clair à la télé !

Mario Lemina : « Galatasaray et moi, c’était une histoire inachevée »

Par Julien Faure

