S’abonner au mag
  • International
  • Algérie

Luca Zidane exprime sa fierté de représenter l’Algérie

LB
Luca Zidane exprime sa fierté de représenter l&rsquo;Algérie

Une prise de parole remarquée.

Tout juste arrivé sur le sol algérien pour disputer les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Luca Zidane a exprimé sa fierté de représenter l’Algérie en conférence de presse ce mercredi. « Je suis très content d’être ici. C’est une fierté pour moi et je donnerai tout à 100% pour que le peuple algérien soit fier », a déclaré le gardien de Grenade.

Une fierté familiale

Celui qui a changé de nationalité sportive au mois de septembre et qui pourrait connaître sa première cape avec les Fennecs ce jeudi face à la Somalie s’est longuement épanché sur son choix : « C’est un bon choix à prendre maintenant pour moi. Ce sont les origines de mon grand-père. Je suis fier d’être Algérien. Je suis vraiment content d’être là pour ma première sélection. Le plus important c’est demain sur le terrain. » Le gardien de 27 ans a également assuré que sa famille était très fière de son choix : « Toute ma famille est fière de moi et est derrière moi dans tous mes choix (…) mon grand-père est content que je sois en Algérie et que j’ai fait ce choix. »

Reste à savoir si le deuxième de la fratrie Zidane portera ce jeudi pour la première fois le maillot des Fennecs.

Luca Zidane dans la liste de l’Algérie

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!