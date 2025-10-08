Luca Zidane exprime sa fierté de représenter l’Algérie

Une prise de parole remarquée.

Tout juste arrivé sur le sol algérien pour disputer les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Luca Zidane a exprimé sa fierté de représenter l’Algérie en conférence de presse ce mercredi. « Je suis très content d’être ici. C’est une fierté pour moi et je donnerai tout à 100% pour que le peuple algérien soit fier », a déclaré le gardien de Grenade.

🎙️ Luca Zidane : « C’est les origines de mon grand-père, je suis fier d’être algérien et vraiment content d’être là 🇩🇿 » pic.twitter.com/w5KkDZs60I — JDZ Football (@JDZFootball) October 8, 2025

Une fierté familiale

Celui qui a changé de nationalité sportive au mois de septembre et qui pourrait connaître sa première cape avec les Fennecs ce jeudi face à la Somalie s’est longuement épanché sur son choix : « C’est un bon choix à prendre maintenant pour moi. Ce sont les origines de mon grand-père. Je suis fier d’être Algérien. Je suis vraiment content d’être là pour ma première sélection. Le plus important c’est demain sur le terrain. » Le gardien de 27 ans a également assuré que sa famille était très fière de son choix : « Toute ma famille est fière de moi et est derrière moi dans tous mes choix (…) mon grand-père est content que je sois en Algérie et que j’ai fait ce choix. »

Reste à savoir si le deuxième de la fratrie Zidane portera ce jeudi pour la première fois le maillot des Fennecs.

