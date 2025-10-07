Arsenal veut agrandir son stade

Emirates XXL.

Actuellement leader de Premier League après son succès face à West Ham ce samedi (2-0), Arsenal envisage d’agrandir l’Emirates Stadium pour passer de 60 700 à plus de 70 000 places. Une manière de bomber un peu le torse face à ses voisins londoniens et de rentabiliser encore plus ses soirées de Ligue des champions.

Selon le Telegraph, le club a lancé des études de faisabilité, en mode « on regarde, on verra ». Le projet avait d’ailleurs déjà été évoqué l’année dernière.

🚨 EXCLUSIVE: Arsenal exploring options to increase capacity beyond 70,000 as 20th anniversary of move from Highbury approaches Read more from @JWTelegraph and @SamWallaceTel ⬇️https://t.co/mJ3He19NR2 pic.twitter.com/69wnKfwhGE — Telegraph Football (@TeleFootball) October 7, 2025

L’idée serait d’ajouter des sièges, peut-être de revoir le toit, sans trop bousculer la routine des fans (déjà bien secoués par le prix des bières), ni la structure extérieure du stade.

Faire un tour du côté de Wembley ?

Arsenal pourrait tout de même jouer ailleurs temporairement, en fonction de l’importance des travaux, par exemple à Wembley, comme l’a fait Tottenham en 2017. Rien n’est acté, mais les Gunners rêvent d’un Emirates plus grand, plus moderne, et surtout plus rempli. La liste d’attente des abonnements au stade dépasserait actuellement les 100 000 personnes.

Comme un concert de Bad Bunny.

Arsenal perd (encore) Martin Ødegaard