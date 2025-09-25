William Saliba va prolonger à Arsenal

Les Gunners peuvent voir venir.

Sous contrat jusqu’en 2027, William Saliba a décidé de prolonger son contrat. Pourtant, la situation du défenseur français avait tout pour faire stresser les supporters d’Arsenal. Quand on est pisté par le Real Madrid à deux ans de la fin de son contrat, difficile de dire non.

Un statut conservé malgré les recrues

Selon The Athletic, le patron de la défense va signer un nouveau deal jusqu’en 2030. Déjà défenseur le mieux payé de l’effectif, il devrait renforcer son statut de titulaire indiscutable aux côtés de Gabriel, formant une des meilleures paires du Royaume, et ce, malgré un mercato actif à ce poste (Mosquera, Hincapié).

William Saliba's new contract with Arsenal will run until 2030. ✍️ @David_Ornstein https://t.co/d1QQWqztzi pic.twitter.com/70FsY82dcO — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 25, 2025

Avec 5 victoires en 7 matchs, Arsenal commence bien sa saison, et s’ôte une grosse épine du pied en sécurisant l’avenir de Saliba.

Allez William, accroche-toi, tu vas finir par en gagner, des trophées.

Manchester City, Arsenal, Liverpool : on connaît les affiches des huitièmes de finale de League Cup