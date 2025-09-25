S’abonner au mag
William Saliba va prolonger à Arsenal

CDB
Les Gunners peuvent voir venir.

Sous contrat jusqu’en 2027, William Saliba a décidé de prolonger son contrat. Pourtant, la situation du défenseur français avait tout pour faire stresser les supporters d’Arsenal. Quand on est pisté par le Real Madrid à deux ans de la fin de son contrat, difficile de dire non.

Un statut conservé malgré les recrues

Selon The Athletic, le patron de la défense va signer un nouveau deal jusqu’en 2030. Déjà défenseur le mieux payé de l’effectif, il devrait renforcer son statut de titulaire indiscutable aux côtés de Gabriel, formant une des meilleures paires du Royaume, et ce, malgré un mercato actif à ce poste (Mosquera, Hincapié).

Avec 5 victoires en 7 matchs, Arsenal commence bien sa saison, et s’ôte une grosse épine du pied en sécurisant l’avenir de Saliba.

Allez William, accroche-toi, tu vas finir par en gagner, des trophées.

Manchester City, Arsenal, Liverpool : on connaît les affiches des huitièmes de finale de League Cup

CDB

Revivez Nice-AS Roma (1-2)
