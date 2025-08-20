Mohamed Salah primé en Angleterre, William Saliba aussi honoré

Un nouveau record pour Mohamed Salah.

Ce mardi soir à l’opéra de Manchester, l’Égyptien a été élu meilleur joueur de la dernière saison de Premier League par le syndicat des joueurs de l’association des footballeurs professionnels (l’équivalent de l’UNFP en Angleterre). Après sa saison exceptionnelle au niveau statistique (29 buts et 18 passes décisives), marquée par un titre de champion d’Angleterre avec Liverpool, Salah remporte cette distinction pour la troisième fois de sa carrière. Un record dans l’histoire du championnat anglais.

Un Français et un ancien Strasbourgeois primés

Au micro de la BBC après la cérémonie, la légende des Reds a indiqué qu’il a « vécu la meilleure saison de sa carrière » avant d’annoncer qu’il « avait encore faim de victoires ». Outre cette récompense individuelle, Salah est entré dans le onze type de la saison aux côtés de trois autres joueurs de Liverpool : Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch et Alexis Mac Allister.

This very special award hits different when we have an important trophy to go along with it. Being champions is what matters and we will fight to do it again this season. I am incredible grateful to the players who voted for me. pic.twitter.com/L9nkm4ltMr — Mohamed Salah (@MoSalah) August 20, 2025

Le reste de cette équipe cinq étoiles est composé de l’ancien de Bournemouth Milos Kerkez, aujourd’hui chez les Scousers ; les trois éternels seconds d’Arsenal William Saliba, Gabriel Magalhaes et Declan Rice ; les deux acolytes de Nottingham Forest, Chris Wood et l’ancien Strasbourgeois Matz Sels. Enfin Alexander Isak, absent de la cérémonie en raison de son bras de fer avec Newcastle, complète le onze. De son côté, la pépite d’Aston Villa Morgan Rogers a été nommée meilleur jeune joueur de l’année.

Le gratin du football anglais.

