S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Liverpool

Mohamed Salah primé en Angleterre, William Saliba aussi honoré

MBC
Mohamed Salah primé en Angleterre, William Saliba aussi honoré

Un nouveau record pour Mohamed Salah.

Ce mardi soir à l’opéra de Manchester, l’Égyptien a été élu meilleur joueur de la dernière saison de Premier League par le syndicat des joueurs de l’association des footballeurs professionnels (l’équivalent de l’UNFP en Angleterre). Après sa saison exceptionnelle au niveau statistique (29 buts et 18 passes décisives), marquée par un titre de champion d’Angleterre avec Liverpool, Salah remporte cette distinction pour la troisième fois de sa carrière. Un record dans l’histoire du championnat anglais.

Un Français et un ancien Strasbourgeois primés

Au micro de la BBC après la cérémonie, la légende des Reds a indiqué qu’il a « vécu la meilleure saison de sa carrière » avant d’annoncer qu’il « avait encore faim de victoires ». Outre cette récompense individuelle, Salah est entré dans le onze type de la saison aux côtés de trois autres joueurs de Liverpool : Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch et Alexis Mac Allister.

Le reste de cette équipe cinq étoiles est composé de l’ancien de Bournemouth Milos Kerkez, aujourd’hui chez les Scousers ; les trois éternels seconds d’Arsenal William Saliba, Gabriel Magalhaes et Declan Rice ; les deux acolytes de Nottingham Forest, Chris Wood et l’ancien Strasbourgeois Matz Sels. Enfin Alexander Isak, absent de la cérémonie en raison de son bras de fer avec Newcastle, complète le onze. De son côté, la pépite d’Aston Villa Morgan Rogers a été nommée meilleur jeune joueur de l’année.

Le gratin du football anglais.

L’homme accusé d’injures racistes envers Semenyo interdit de stade au Royaume-Uni

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
  • Couverture
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

L’annonce de leur séparation, en février, a stupéfait le monde entier. Depuis, le duo le plus mythique –et le plus secret– du xxie siècle ne s’est pas exprimé. Pourquoi avoir décidé de mettre un terme à l’épopée Daft Punk? Amis et compagnons de route livrent ici le récit secret de leur rupture, depuis le succès planétaire de l’album Random Access Memories jusqu’aux derniers jours.

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
Articles en tendances
Logo de l'équipe Olympique de Marseille
Et l'OM resta l'OM
  • Ligue 1
  • J1
  • Rennes-Marseille (1-0)
Et l'OM resta l'OM

Et l'OM resta l'OM

Et l'OM resta l'OM

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM a-t-il dit adieu au titre de champion de France ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
56
78

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine