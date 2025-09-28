S’abonner au mag
Mené jusqu’à la 84e, Arsenal renverse Newcastle

  Newcastle 1-2 Arsenal

Buts : Woltemade (34e) pour Newcastle // Merino (84e) et Magalhaes (90e+7) pour Arsenal

Penalty, pas penalty ?

Au quart d’heure de jeu de ce Newcastle-Arsenal comptant pour la sixième journée de Premier League, l’arbitre a sifflé puis annulé un péno en faveur des Gunners pour une faute de Nick Pope sur Viktor Gyökeres à la suite d’une mauvaise passe en retrait signée Jacob Murphy.

Toujours est-il que les visiteurs, dominateurs, ont mis du temps à se remettre de cette décision. Car malgré des occasions pour Eberechi Eze ou Bukayo Saka repoussées par un super Pope et un poteau touché par Leandro Trossard, ce sont les Magpies qui ont ouvert le score : à la 34e minute, le centre de Sandro Tonali a trouvé la tête gagnante de la recrue Nick Woltemade.

Deux buts de la tête dans les dernières minutes

Un but sévère pour Mikel Arteta au vu de la supériorité de ses hommes, certes, mais qui n’a pas suffi à l’outsider de la rencontre : malgré un Pope phénoménal dans leurs cages, auteur notamment d’un bel arrêt devant Jurrien Timber, les locaux ont cédé sur la fin en concédant un coup de casque égalisateur de Mikel Merino puis un autre de Gabriel Magalhaes dans le temps additionnel.

Une bonne affaire pour Declan Rice et ses potes, qui remontent à la place du dauphin au classement avec quinze points au compteur (soit deux de moins que Liverpool, le leader qui a connu son premier revers de la saison à Crystal Palace). Leurs adversaires du jour, eux, stagnent en quinzième position à… sept longueurs.

À noter, tout de même, qu’un penalty a également été refusé à Newcastle…

Arsenal se paye les Magpies

