Cristiano Ronaldo est angoissé rien qu’à l’idée d’approcher de la fin de sa carrière

Un trophée en bois pour une carrière de diamant.

Seulement quelques semaines après avoir été sacré comme le plus grand de tous les temps du Portugal, Cristiano Ronaldo a reçu ce mardi soir une énième distinction. L’attaquant portugais a remporté le premier Prestige Globe Award lors d’un gala étoilé à Lisbonne, organisé par la Fédération portugaise de football.

Au cours de son discours de remerciement, le quadruple Ballon d’or était d’humeur badine, avec le sourire en coin de bouche il a évoqué ce que pouvait représenter ce nouveaux prix : «  Je dois avouer que cet après-midi, j’étais à table pour étudier ce que j’allais dire dans ce discours. Je me suis demandé : qu’est-ce qu’un prix de prestige ? S’agit-il d’un prix de fin de carrière ? Je me suis senti un peu nerveux et je me suis dit, ce n’est pas possible. »

Le Portugal, l’amour de sa vie

Georgina Rodríguez peut être jalouse, mais l’ancien madrilène a une nouvelle fois clamé tout l’amour qu’il portait à sa nation, qu’il place avant tout : « Je dis même souvent : si je pouvais, je ne jouerais que pour la Seleção, je ne jouerais pour aucun autre club, parce que c’est l’aboutissement et le sommet de la carrière d’un footballeur.» 

Du haut de ses 40 ans et après 23 ans de carrière, CR7 a fini par reconnaître qu’il lui restait peu de matchs à jouer dans sa carrière : « Je veux continuer à jouer pendant quelques années, pas beaucoup, je dois être honnête. Je tiens à remercier tous mes coéquipiers, car j’ai appris d’eux, et même de la jeune génération…»

Il n’aura plus rien à dire dans son discours d’adieu…

João Neves libéré par le Portugal pour la trêve internationale

