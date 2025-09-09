Cristiano Ronaldo proche d’un nouveau record mondial

Même à 40 balais, la routine ne change pas.

Cristiano Ronaldo se trouve à un seul but de devenir co-meilleur buteur de l’histoire des qualifications pour le Mondial. Grâce à son doublé inscrit face à l’Arménie samedi dernier, le joueur de 40 ans compte désormais 38 buts en phase qualificative d’un Mondial et se retrouve à une unité du record détenu par le Guatémaltèque Carlos Ruiz (39). Son grand rival, Lionel Messi est en embuscade avec 36 réalisations. Le Portugais aura l’occasion d’atteindre ce nouveau record dès ce mardi, face à la Hongrie, sans oublier l’essentiel : gagner pour conforter la place de leader du groupe F.

Un record de plus parmi tant d’autres

Meilleur buteur de Ligue des champions et des sélections nationales, joueur le plus capé du football international ou encore meilleur buteur de l’histoire de l’Euro, CR7 ne cesse d’enquiller, les records malgré sa fin de carrière qui semble de plus en plus proche… ou pas. « J’aime jouer, je sais qu’il y aura une fin. Dans un an, deux ou trois ans je ne sais pas. Je ne m’en soucie pas. La passion reste la chose la plus importante », affirmait le quintuple Ballon d’or, en février dernier sur la chaîne portugaise Canal 11.

Il n’y a pas qu’avec le Kyks, qu’il ne faut pas parler d’âge.

