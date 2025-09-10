S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs

Mondial - Afrique : le Cap-Vert toujours plus proche de sa première Coupe du monde !

TJ
Mondial - Afrique : le Cap-Vert toujours plus proche de sa première Coupe du monde !

Qui pour arrêter le Cap-Vert ?

En tout cas pas grand monde dans le groupe D des qualifications zone Afrique pour le Mondial 2026, ni même le Cameroun. Ce mardi, les Cap-Verdiens ont dompté les Lions camerounais à domicile, sur la plus courte des avances (1-0). Avec ce nouveau succès, les Tubarões Azuls n’ont jamais semblé aussi proches d’une première qualification en phase finale d’une Coupe du monde dans leur histoire. Leurs deux derniers matchs contre la Libye et l’Eswatini, en octobre prochain, pourraient permettre aux Cap-Verdiens d’obtenir définitivement ce ticket historique.

Pas de vainqueur entre Sud-Africains et Nigérians, Bénin-Lesotho plongé dans l’obscurité

Outre le succès fou du Sénégal sur la pelouse de la République démocratique du Congo, un autre choc rythmait ce mardi le foot africain. Malheureusement, celui-ci n’a pas tenu toutes ses promesses. L’Afrique du Sud et le Nigeria se sont quittés sur un score de parité (1-1), ce qui ne fait absolument pas les affaires des Super Eagles, à la traîne au classement derrière leur adversaire du jour et le Bénin, facile vainqueur du Lesotho (4-0) dans un match retardé par une panne d’éclairage au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. En parlant justement de la Côte d’Ivoire, la sélection ivoirienne n’est pas parvenue à s’imposer au Gabon (0-0), dans la course à une qualification sans passer par le classement des meilleurs deuxièmes.

Relou pour jouer au foot, en effet.

Grâce à son gardien, l'Afrique du Sud dégoûte le Cap-Vert aux tirs au but

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

21
Revivez France - Islande (2-1)
Revivez France - Islande (2-1)

Revivez France - Islande (2-1)

Revivez France - Islande (2-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine