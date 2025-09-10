Mondial - Afrique : le Cap-Vert toujours plus proche de sa première Coupe du monde !

Qui pour arrêter le Cap-Vert ?

En tout cas pas grand monde dans le groupe D des qualifications zone Afrique pour le Mondial 2026, ni même le Cameroun. Ce mardi, les Cap-Verdiens ont dompté les Lions camerounais à domicile, sur la plus courte des avances (1-0). Avec ce nouveau succès, les Tubarões Azuls n’ont jamais semblé aussi proches d’une première qualification en phase finale d’une Coupe du monde dans leur histoire. Leurs deux derniers matchs contre la Libye et l’Eswatini, en octobre prochain, pourraient permettre aux Cap-Verdiens d’obtenir définitivement ce ticket historique.

🚨 INVASION DU TERRAIN AU CAP VERT 🇨🇻 : 𝗟𝗔 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗕𝗔𝗧 𝗟𝗘 𝗖𝗔𝗠𝗘𝗥𝗢𝗨𝗡 🇨🇲 𝟭-𝟬 𝗘𝗧 𝗦𝗘 𝗥𝗔𝗣𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗘 𝗗𝗨 𝗧𝗜𝗖𝗞𝗘𝗧 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟 𝟮𝟬𝟮𝟲 !!! LA PREMIÈRE PARTICIPATION À LA COUPE DU MONDE DE L’HISTOIRE DU PAYS EST… pic.twitter.com/t7gzBGaOg7 — Actu Foot (@ActuFoot_) September 9, 2025

Pas de vainqueur entre Sud-Africains et Nigérians, Bénin-Lesotho plongé dans l’obscurité

Outre le succès fou du Sénégal sur la pelouse de la République démocratique du Congo, un autre choc rythmait ce mardi le foot africain. Malheureusement, celui-ci n’a pas tenu toutes ses promesses. L’Afrique du Sud et le Nigeria se sont quittés sur un score de parité (1-1), ce qui ne fait absolument pas les affaires des Super Eagles, à la traîne au classement derrière leur adversaire du jour et le Bénin, facile vainqueur du Lesotho (4-0) dans un match retardé par une panne d’éclairage au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. En parlant justement de la Côte d’Ivoire, la sélection ivoirienne n’est pas parvenue à s’imposer au Gabon (0-0), dans la course à une qualification sans passer par le classement des meilleurs deuxièmes.

🇧🇯 Le match Bénin # Lesotho est reporté pour l'instant à cause d'une panne d'éclairage. pic.twitter.com/l4xJtLMYkG — Actualités229🇧🇯 (@actualites229) September 9, 2025

Relou pour jouer au foot, en effet.

