Zimbabwe : un cadre de la sélection exclu après avoir frappé une journaliste

Rien ne va plus pour Kadewere.

Ce mardi, Tino Kadewere ne figurait pas sur la feuille de match avec le Zimbabwe, défait par le Rwanda en qualifications pour le Mondial (défaite 0-1). Élément indispensable de la sélection zimbabwéenne, l’attaquant de l’Aris Salonique a été exclu de sa sélection après un incident peu reluisant survenu à l’entraînement ce lundi, à l’Orlando Stadium de Johannesburg .

Coups à la poitrine et insultes contre une journaliste locale

L’ex-Nantais s’est complètement emporté envers la journaliste Yvone Mangunda, lui reprochant de l’avoir critiqué concernant ses performances sur le terrain. Pris d’une colère noire, Kadewere a insulté la journaliste et l’a frappé au niveau de la poitrine avant d’être séparé par des membres de la fédération de foot zimbabwéenne, rapporte The Harare Times.

Un incident confirmé et condamné ce mardi par la fédé du Zimbabwe. « La ZIFA condamne fermement toute forme d’abus envers les médias. Les journalistes sont une partie essentielle du football, et nous nous engageons à veiller à ce qu’ils puissent exercer leurs fonctions sans crainte ni intimidation », peut-on lire dans un communiqué.

Clou du spectacle : l’intéressé n’a pas réagi à l’incident, préférant se réjouir sur Instagram du transfert de son ex-coéquipier à Nantes Marcus Coco vers Cluj.

Un membre du staff zimbabwéen accusé de harcèlement sexuel

TJ

