Marcus Coco a trouvé un club... et ce n'est pas en Russie

Hôtel Transylvanie.

Libre de tout contrat depuis son départ du FC Nantes, Marcus Coco a enfin trouvé une porte de sortie. Ce mardi matin, le Guadeloupéen a signé dans le club roumain du CFR Cluj, en Transylvanie. Après onze ans en France, l’ailier droit, aussi capable de jouer latéral, va enfin découvrir un championnat étranger.

De la Russie à la Roumanie

Début août, l’ancien stagiaire de l’UNFP FC avait donné son accord aux Russes du FK Akron Togliatti avant que ses parents posent un véto en raison de la situation géopolitique. Depuis ce transfert avorté, Coco cherchait un club safe pour continuer sa carrière. Après des semaines d’incertitude, le joueur de 29 ans a décidé de filer chez le vice-champion de la SuperLiga.

Attention tout de même : beaucoup de Roumains gardent un mauvais souvenir des Coco.

Kurt Zouma part se relancer en Roumanie