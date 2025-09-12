Un autre ancien de Ligue 1 rejoint le CFR Cluj

Le Cluj du spectacle.

C’est officiel, Islam Slimani, libre depuis son départ de Westerlo, s’est engagé ce jeudi au CFR Cluj, en Roumanie. À 37 ans, l’international algérien rejoint le quinzième club de sa carrière, après avoir connu la Liga Portugal, la Premier League, la Süper Lig et quatre autres championnats, dont la Ligue 1 à l’Olympique lyonnais, l’AS Monaco et le Stade brestois.

Le troisième ancien de Ligue 1 à rejoindre Cluj

Avec cette arrivée, le CFR Cluj compte désormais trois anciens joueurs de Ligue 1 dans son effectif, avec l’ancien Nantais Marcus Coco et l’ancien Stéphanois Kurt Zouma. Il faut bien cela pour renforcer l’équipe qui réalise un très mauvais début de saison, avec une 14e place (sur 16) après sept journées après avoir bouclé la dernière saison comme vice-champion.

Adam Ounas, Léo Dubois et Miralem Pjanić sont toujours libres.

