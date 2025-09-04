Kurt Zouma part se relancer en Roumanie

Zoumania en Roumanie ?

À 30 ans, la carrière de Kurt Zouma continue de prendre un tournant inattendu. Après son prêt relativement quelconque à Al-Orobah, où il a participé à la relégation en deuxième division, l’international français n’a pas été conservé par West Ham.

Pas de Coupe d’Europe en vue

Le défenseur central a donc décidé de se relancer dans un nouveau championnat éloigné du Big 5 : en Roumanie. Pas dans n’importe quel club pour autant, mais au CFR Cluj, récent vice-champion du pays et tenant du titre de la coupe nationale.

Kurt Zouma ne participera pas à la moindre Coupe d’Europe cette année avec son nouveau club, puisque celui-ci n’a pas réussi à passer les barrages en Ligue Europa et Ligue Conférence. Peut-être aura-t-il le temps de réparer cet échec car il a paraphé un contrat de deux ans.

Cette fois, il ne faudra pas provoquer de polémique.

