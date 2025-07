Ces joueurs libres à ramener en Ligue 1

→ Kurt Zouma (défenseur central)

OUUUU. Dans l’antre des Hammers, le défenseur central aura su imposer un cri de ralliement après ses interventions réussies. Appelons un chat, un chat, Kurt en a encore dans le moteur malgré sa pige en demi-teinte du côté d’Al-Orobah en Arabie saoudite. Un retour en Ligue 1 en même temps que son compère Paul Pogba nous rappellerait leurs meilleures années d’outre-Manche. Puis, si le joueur de 30 piges pouvait rejoindre les Dogues, ce serait un beau symbole quand même. Ou pas.

→ Bouna Sarr (latéral droit)

Après son départ du Bayern et une année sabbatique, l’ancien Marseillais est prêt à relever de nouveaux défis. Peut-être pas à l’OM, qui peut se contenter d’Amir Murillo, mais peut-être bien au FC Metz. Un retour aux sources pour le Sénégalais de 33 ans qui pourrait faire du bien à un club qui aimerait ne pas rester dans l’ascenseur. Il faut bien ça pour consoler les Grenats après le transfert du chouchou Matthieu Udol.

→ Danielzinho (milieu offensif)

Bon d’accord, il sort d’une aventure en Serie D brésilienne avec le Central SC, mais on a quand même le droit de rêver, non ? Daniel Bravo, Daniel Moreira, Daniel Cousin et tant d’autres ont fait rêver la première division française ; ajoutez une touche de Brésil, et ça peut devenir le nouveau Juninho. Le milieu de poche (1,68 mètre) a peut-être un coup à jouer : pourquoi pas à Toulouse, où on a parfois l’air de découvrir un joueur chaque week-end ?

→ Clinton Njie (ailier)

Son fameux but du 1-0 en cette soirée d’avril 2015 aurait bien pu mettre l’OL en pole position pour le titre. Mais il n’en fut rien, comme la suite de sa carrière. De Tottenham au FC Rapid, malgré une petite pige réussie du côté de Marseille, le Camerounais de 31 ans n’a pas eu la carrière escomptée. Entre sa galère de Bentley et son goût pour se tromper de bouton, l’ailier lyonnais aurait bien le droit à une nouvelle chance dans l’Hexagone. Dix ans après avoir quitté Lyon, le moment est venu.

→ Junior Firpo (latéral gauche)

Oui, oui, on parle bien de ce latéral de rêve qui n’a pas réussi à s’imposer au Barça et qui vient de quitter Leeds après une saison plutôt correcte en Championship. Le mois dernier, il se murmurait que l’OL voulait tenter le coup, alors qu’un retour au Real Betis, le club de ses débuts, serait également envisageable. Super pour le romantisme, mais le garçon de 28 ans a un nom à se révéler au LOSC sous la houlette de Bruno Genesio. Go !

→ Valentin Vada (milieu)

Arrivé lors de l’âge d’or bordelais en 2010, Valentin Vada aura convaincu en Ligue 1, avant de s’effacer peu à peu en deuxième division espagnole. Deux ans en Russie, 52 matchs avec 6 buts et 7 passes décisives, et le voilà désormais libéré du royaume de Vladimir Poutine et prêt à relever un nouveau défi. Safonov a fait le voyage jusqu’en France, alors pourquoi pas lui ? Ça ne sera pas à Bordeaux, mais le milieu central conquérant pourrait charmer Luis Enrique dans la rotation, ou pour bastonner João Pedro, au choix. Veni Vidi Vada.

→ Steven Nzonzi (milieu)

Ce 15 juillet 2018, Steven Nzonzi fait partie de la bande qui entonne le nom de Vladimir Poutine (encore lui…) après la victoire des Bleus en finale de la Coupe du monde en Russie. Sept ans après jour pour jour, le champion du monde cherche un nouveau challenge après sa pige d’un an à Sepahan, du côté de l’Iran. S’il pouvait amener dans sa valise les deux ressortissants français enfermés depuis trois ans au pays des mollahs, Cécile Kohler et Jacques Paris, on serait déjà sur le transfert de l’année.

→ Carlos Vinícius (attaquant)

Un nom de dribbleur, un physique de braqueur, mais une technique de bricoleur, Carlos Vinícius a toutes les qualités pour bien figurer en Ligue 1. Après plus de deux ans à Fulham au bord de la Tamise et un prêt de six mois à Galatasaray proche des rives du Bosphore, Vinícius attend de connaître sa future destination fluviale. Lyon et le Rhône, Angers et la Loire, Strasbourg et le Rhin, Le Havre et la Seine, Toulouse et la Garonne. Avec l’un de ses clubs, Carlos Vinícius aura un objectif : battre les adversaires sur des scores fleuves.

→ Abdoulaye Doucouré (milieu) et Dominic Calvert-Lewin (attaquant)

À Everton, Abdoulaye Doucouré s’est fait un nom et un statut de légende du club (oui, oui). À seulement 32 ans, celui qui est né un 1er janvier a encore tout ce qu’il faut pour rendre des services en Ligue 1, un championnat qu’il avait quitté en 2016. Pas sûr qu’il y ait une place pour lui à Rennes, dans son club formateur, où l’ancien président René Ruello avait un jour raconté que « quand il fait deux matchs de suite, vous lui enlevez deux litres d’eau dans le genou ». Les autres peuvent en revanche se présenter au portillon et, pourquoi pas, miser sur un package avec Dominic Calvert-Lewin, lui aussi laissé libre par les Toffees cet été.

→ Scott Carson (gardien)

Deux matchs en six ans, mais un palmarès de titan. À Manchester City depuis 2019, le GOAT des troisièmes gardiens a remporté la Ligue des champions, la Premier League, la Coupe de la Ligue anglaise, la Supercoupe d’Europe et la Coupe du monde des clubs en jouant seulement deux rencontres. Avec un tel palmarès, l’expérience du gardien de 40 balais pourrait donner quelques conseils à de nombreux clubs français pour gratter un trophée au nez et à la barbe du PSG. À moins qu’il ne devienne numéro 3 chez le champion d’Europe…

→ Munir El Haddadi (attaquant)

Munir El Haddadi, c’est le genre de gars qui brille au bac avec une mention très bien, enchaîne les galères dans ses études, change d’orientation plusieurs fois et finit sans boulot à 29 ans. Bientôt la trentaine, l’ancien prodige de Luis Enrique au Barça se retrouve sans contrat après avoir terminé son aventure à Leganés par une relégation la saison dernière. Il devient donc une cible idéale pour la boîte d’intérim du promu FC Metz, champion incontestable de l’ascenseur Ligue 1-Ligue 2 (oui, encore Metz, et alors ?)

→ Vincent Koziello (milieu)

Koziello sort de trois mois chez les Katmandou Rayzrs. Son départ du club népalais n’a pas provoqué de tremblement de terre, bien au contraire. Désormais sans club, le natif de Grasse veut franchir de nouvelles montagnes. Avec son physique maigrichon de grimpeur et la solidarité d’un sherpa, Vincent Koziello est prêt à épauler Tadej Pogacar sur le Tour de France. Son ambition : donner envie à Élie Baup de le recruter dans sa future équipe.

→ Hwang Ui-jo (attaquant)

En février dernier, Hwang Ui-jo a été condamné à une peine de prison avec sursis par la justice coréenne pour avoir filmé des femmes pendant des rapports sexuels. Depuis cette affaire de sextape illégale, la carrière de l’ancien des Girondins de Bordeaux a tourné au vinaigre. Banni de sa sélection et sans club depuis son départ d’Alanyaspor à l’intersaison, Hwang ne risque pas d’attirer les foules pendant ce mercato. À moins que certains clubs ne se moquent éperdument de la morale. Une idée ?

→ Vincent Aboubakar (attaquant)

Le FC Lorient remonte en Ligue 1 et Vincent Aboubakar est libre de s’engager où il le souhaite. Coïncidence ? Pas sûr. Cet alignement des planètes devrait pousser les Merlus, promus dans l’élite cette saison, à rêver d’un possible retour du Camerounais. Auteur de seize buts avec le FCL en 2013-2014, Aboubakar s’était révélé sur le vieux terrain synthétique du Moustoir. Ah, qu’elle était belle, notre Ligue 1 !

→ Ianis Hagi (milieu offensif)

Un père meilleur joueur de l’histoire de son pays, deux pieds qui ne marchent pas trop mal ensemble, Ianis Hagi aurait pu se faire un joli nom dans le royaume de Charles III. Des débuts prometteurs à Genk, une pige réussie aux Rangers, le milieu offensif aura franchi l’Atlantique pour atterrir à Alavés. Mais rien. Sa dernière saison en Écosse aura été loin d’être ridicule (4 buts et 5 passes décisives en 24 rencontres). Le voilà désormais libre. Un vrai bon coup pour des clubs comme Brest ou Nantes, on vous le dit !

→ Karl Toko Ekambi (ailier)

Sochaux, Angers, Lyon, Rennes… le Camerounais en connaît un rayon en ce qui concerne la Ligue 1. L’histoire ne s’est pas terminée comme il le souhaitait avec les Lyonnais, l’obligeant à s’exiler en Arabie saoudite. À 32 ans, l’attaquant n’a rien de finito, il l’avait même prouvé en rendant quelques services au club breton pour boucler la saison 2022-2023. Des buts, des dribbles, des coups dans les poubelles, Toko Ekambi sait tout faire. Et le moment semble idéal pour un retour aux sources, chez lui, dans son club formateur : le Paris FC, bien sûr.

→ Léo Dubois (défenseur)

Après trois années moisies en Turquie, on en oublierait presque que Léo Dubois a déjà goûté aux matelas confortables des lits de Clairefontaine. Treize sélections en équipe de France au compteur, l’ancien du FC Nantes doit trouver un club s’il souhaite revenir chez les Bleus pour la Coupe du monde 2026. Avec le départ de Theo Hernandez en Arabie saoudite et les performances vomitives de Clément Lenglet, des places se sont libérées en défense. À toi de jouer Léo ! À toi de jouer le FC Nantes !

→ César Azpilicueta (défenseur)

Rendons à César ce qui lui appartient. Après avoir conquis l’Europe avec Chelsea en 2021, le défenseur espagnol attend un nouveau contrat pour continuer à envahir les clubs du Vieux Continent la saison prochaine. D’après les informations d’un druide du football, César envisagerait toutes les destinations sauf la Bretagne. La faute à un village de la région qui résiste encore et toujours à l’envahisseur… Un petit rôle de doublure à l’autre bout de l’Hexagone, à Monaco, ça se tente.

Ils auraient pu être cités : Jason Denayer, Michou, Benoît Costil, Antoine Kombouaré, Victor Lindelöf, Max, Luka Jović, Henry Onyekuru, la Reine des Neiges, Yvon Mvogo, Franck Ribéry, Dobby, Adam Ounas, Chancel Mbemba, Raphaël Faurie-Pacaud, Miralem Pjanić, Angèle, Serge Aurier, Loïs Diony, Florent « The French Paul Scholes » Mollet, Tiémoué Bakayoko, etc.

