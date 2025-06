Clinton Njie condamné à payer une Bentley

Quasiment le prix d’un pass Navigo annuel.

Clinton Njie (31 ans), aujourd’hui pensionnaire du Rapid de Bucarest en Roumanie, a été condamné à payer 66 000 euros à un concessionnaire par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Comme le révèle L’Équipe, le Camerounais avait en effet loué en leasing (location avec paiement à effectuer en plusieurs fois) une Bentley estimée à 320 000 euros. C’était en 2017, lorsque l’attaquant évoluait à l’OM. Mais en 2019, année de son transfert au Dynamo Moscou, Njie a cessé les paiements.

Six ans plus tard, le verdict est donc tombé, en l’absence du protagoniste au tribunal. Le véhicule a, depuis, été vendu aux enchères par la justice. Cette saison, Clinton Njie a disputé douze rencontres et inscrit deux buts toutes compétitions confondues avec le Rapid.

Plus besoin de Bentley, quand on joue dans ce club.

