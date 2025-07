Luis Enrique revient sur son altercation avec João Pedro

Les excuses, c’est pour les faibles.

Présent au cœur de l’altercation qui a éclaté après le match et coupable d’un mauvais geste sur João Pedro, Luis Enrique s’est expliqué après coup, en conférence de presse. « À la fin du match, il y a eu une situation complètement évitable pour tout le monde. J’ai essayé de séparer les joueurs pour éviter que la tension ne monte, a-t-il affirmé. Différentes personnes ont participé à ça. On devait éviter les problèmes. J’ai voulu éviter que cela ne dégénère. »

« On n’est pas des perdants »

Une lourde défaite visiblement difficile à digérer pour les Parisiens, qui ont vu de nombreux supporters d’autres clubs se réjouir de ce faux-pas. « On n’est pas des perdants, on n’a pas échoué. Il y a eu un champion. On a chuté mais le perdant, c’est celui qui ne se relève pas, s’est défendu l’entraîneur espagnol, déjà tourné vers l’avenir. C’est joli d’être l’entraîneur du PSG, parce qu’on sait qui sont les personnes qui aident l’équipe. Je pense que l’important est de profiter des vacances, ce sont des vacances courtes, très courtes. Savoir savourer est important. »

Va y avoir du sang dès le mois d’août.

